El plazo fijo vuelve a meterse en la conversación cotidiana de quienes buscan cuidar sus pesos. Con una inflación que todavía marca el ritmo de la economía, muchos ahorristas revisan tasas casi a diario para ver si conviene quedarse en moneda local o salir corriendo hacia otras opciones.
Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, jueves 16 de abril
Las entidades ajustan rendimientos y el interés por depósitos en pesos sigue condicionado por inflación y expectativas económicas.
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En ese contexto, los bancos ajustan sus ofertas con cierta cautela. Las tasas nominales anuales (TNA) no son uniformes y pueden variar según el canal, que puede ser online o presencial, el monto invertido y el perfil del cliente. El dato clave surge del relevamiento oficia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que compara las tasas que ofrecen las principales entidades del sistema.
Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 16 de abril
Según los últimos datos disponibles, las tasas de plazo fijo en bancos argentinos muestran cierta dispersión. En líneas generales, los rendimientos rondan niveles que buscan no quedar tan atrás de la inflación, aunque todavía generan dudas en términos reales.
Los bancos más grandes, como Banco Nación, Banco Santander o BBVA, suelen ofrecer tasas algo más moderadas en comparación con entidades más chicas. Esto responde, en parte, a su estructura de fondeo y a la competencia interna del sistema.
Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos de Argentina este jueves 16 de abril:
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Banco de la Nación Argentina: 19%
Banco Santander: 16,5%
Banco Galicia: 18,25%
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%
BBVA: 20,5%
Banco Macro: 21,5%
Banco Credicoop: 19,5%
ICBC: 19,75%
Banco Ciudad: 19%
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