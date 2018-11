En busca de inversiones en infraestructura, Gobierno activa road show por China

La pax cambiaria sellada en los últimos días en la city porteña trajo algo de alivio a los fatigados despachos oficiales. Sin embargo, el Gobierno ya está mirando hacia el 2019 más aún teniendo en cuenta que se avecina un año electoral.



Con el objetivo de atraer inversores del exterior para potenciar proyectos de infraestructura, la Casa Rosada activó un road show por China para informar sobre el contexto macroeconómico argentino y sus perspectivas.



La comitiva que llegará a Pekin la semana que viene estará integrada por Francisco Cabrera (Presidente del BICE), Guido Sandleris (flamante titular del Banco Central de la República Argentina), Santiago Bausili (Secretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda), Javier Arana (Subsecretario de Estrategia Comercial y Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) y Marcelo Blanco (Subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires). Desde Presidencia informaron que las actividades oficiales comenzarán el 7 de noviembre en la capital de China y se prolongarán durante tres días.



La agenda de trabajo incluye un encuentro con empresas chinas y cerca de diez reuniones con diversas entidades públicas y privadas, entre las cuales se destacan el Banco Popular de China, el China International Capital Corporation, compañía de banca de inversión y servicios financieros, y SINOSURE, una empresa estatal que otorga seguros de crédito a la exportación.



Por lo pronto, se estima que los funcionarios nacionales también mantendrán encuentros con Exim Bank (Banco ejecutor de la política gubernamental de industria, comercio internacional, diplomacia y economía); Banco de Desarrollo de China (responsable de recaudar los fondos para financiar grandes proyectos de infraestructura); y Bank of China (uno de los cuatro bancos comerciales del Estado más grandes de China).



La Casa Rosada espera también que la misión oficie de puente para fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambos países como parte de la llegada al país del presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del G20.



La inversión china en la Argentina se incrementó significativamente en los últimos años al pasar de los u$s 21 millones en 2005 a nada menos que u$s 1.246 millones en 2016. Los principales sectores en los que se focaliza son infraestructura y energía, con especial interés en proyectos vinculados a la generación de fuentes renovables.