Misión del FMI aprobó segunda revisión de la Argentina y se espera nuevo desembolso de u$s 7.600 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la segunda revisión del acuerdo alcanzado con Argentina que implica un préstamo por 57.000 millones de dólares, dijo el organismo el lunes en un comunicado.



A continuación, el directorio del Fondo deberá aprobar la revisión para que proceda a un desembolso de 7.600 millones de dólares que son parte del acuerdo.



Argentina logró en octubre obtener el mayor préstamo que haya otorgado el FMI a cambio de comprometerse a alcanzar un equilibrio fiscal primario en el 2019, lo que implica un fuerte ajuste en el gasto público.



La misión del organismo estuvo en Buenos Aires entre el 9 y el 16 de noviembre y se reunió con el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y el presidente del banco central, Guido Sandleris, entre otros funcionarios.



Esta semana se espera que la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, viaje a Buenos Aires para participar de la cumbre de líderes de las naciones del G-20 que Argentina preside este año.



Al término de la visita, Cardarelli emitió la siguiente declaración:



"El personal del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre la segunda revisión del programa económico respaldado por el Acuerdo Stand-By. La finalización de la revisión está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y pondrá a disposición del país DEG 5.500 millones (aproximadamente US $ 7.600 millones).



"Elogiamos a las autoridades por sus continuos esfuerzos para avanzar en su programa de reforma económica, incluido el apoyo político para la aprobación del presupuesto. La implementación sólida del plan del gobierno es esencial para promover el repunte de la actividad económica en 2019 y para apoyar la creación de empleo, reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de todos los argentinos.



"El nuevo marco de política monetaria implementado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en octubre ha sido efectivo para estabilizar a los mercados financieros luego de la extrema volatilidad experimentada en agosto y septiembre. La implementación firme de su marco de política monetaria y una comunicación clara por parte del BCRA seguirán siendo esenciales para guiar las expectativas del mercado. El compromiso de las autoridades con un tipo de cambio determinado por el mercado fortalecerá la credibilidad del marco de política monetaria y aumentará la resistencia a los shocks externos. El marco de política monetaria de las autoridades le da al BCRA la opción de comenzar un proceso gradual de acumulación de reservas en dólares si el peso cayera por debajo de la zona de no intervención anunciada previamente. Dada su naturaleza no esterilizada, una calibración adecuada de dichas compras de dólares garantizará que la postura de la política monetaria siga conduciendo a una rápida reducción de la inflación y de las expectativas de inflación.



"Los datos recientes sugieren que los objetivos fiscales para 2018 serán alcanzados. Esto y la aprobación del presupuesto para 2019 apuntan al compromiso claro de las autoridades para abordar una vulnerabilidad clave de la economía argentina. La eliminación del déficit fiscal primario es un paso necesario para reducir las necesidades de financiamiento del gobierno y colocar la relación deuda / PBI en una trayectoria descendente.



"Mantener el gasto social identificado en el programa y fortalecer la red de seguridad social será esencial para proteger a los pobres y vulnerables del debilitamiento de la actividad económica en la segunda mitad de 2018, y en medio de una inflación aun elevada. En este contexto, la decisión de salvaguardar los gastos de asistencia social en el presupuesto de 2019 es bienvenida.



"La misión se reunió con el Ministro de Economía, Nicolas Dujovne, el Presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y con otros funcionarios gubernamentales, miembros del sector privado y la sociedad civil. El equipo de la misión desea agradecer a las autoridades y a todos los demás interlocutores por su cálida bienvenida, el diálogo constructivo y el espíritu de cooperación durante su última visita a la Argentina".