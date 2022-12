Abogados sindicales saltean las centrales y se pronuncian contra la “mafia judicial”

La alianza de profesionales del derecho hizo su debut público al presentarse en octubre pasado como "amicus curiae" (amigos del tribunal) en una causa judicial en la que se tramita un conflicto en una empresa láctea tomado como testigo por Patricia Bullrich y otros dirigentes que le responden, como el caso de la exsecretaria de Seguridad de Independiente Florencia Arietto. En ese caso, que sirvió para el macrismo como bandera para la creación de un autodenominado Movimiento Empresario Antibloqueos (MEAB, el mismo que intentó sin éxito participar en las elecciones internas de una patronal de Moyano, la Fadeeac), hasta el propio expresidente se involucró para denunciar supuestas maniobras del gremio de lecheros (Atilra) para impedir la normal producción.

Este mes hubo un nuevo pronunciamiento del FAOS a continuación de la sentencia contra Cristina de Kirchner a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos en la denominada causa "Vialidad". Al respecto el foro se refirió al fallo como "un fuerte retroceso en el devenir del sistema republicano social y democrático de derecho" que estuvo, a su juicio, marcado por "las irregularidades y la falta de garantías para el ejercicio del dercho fundamental de defensa en juicio" de Cristina. "No puede caber duda que la condena impuesta es consecuencia directa de la falta de equilibrio de los poderes del Estado y de la malversación del Poder Judicial de la Nación", añade el texto fechado el 10 de diciembre, día de la conmemoración por los derechos humanos. A pesar de su constitución transversal, los integrantes de FAOS se ocuparon de aclarar que no se trata de una iniciativa de las centrales obreras que asesoran sino de los abogados de manera autónoma, aunque reivindicaron en cada caso su pertenencia. De hecho no hubo participación en CGT de otros referenes letrados como Federico West Ocampo (Sanidad) u Horacio Ferro (Gastronómicos), pese a que esos gremios estuvieron presentes a través de otros letrados de menor jerarquía.

No debería extrañar, sin embargo, que Gastronómicos y otros espacios de la central mayoritaria no quisieran poner su firma en un pronunciamiento como el de la FAOS toda vez que en algunos casos actuaron en sintonía con las avanzadas del macrismo en la Justicia. El propio Luis Barrionuevo declaró púlicamente haber cobijado por meses a un testigo de una causa contra Cristina y también el propio dirigente se hizo de una breve intervención del PJ resuelta por la jueza federal María Servini.