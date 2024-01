Tras acordar en el FMI, Caputo llamó a aprobar la ley ómnibus: "Si no pasa, habrá medidas más duras"

" Hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el marco de la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas ", inició Luis Caputo y explicó que "no es un acuerdo nuevo sino que s e ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso para compensar la pérdida de credibilidad ocurrida en los últimos dos trimestres".

Los pasos a seguir, según el ministro, es que el acuerdo estará sujeto a la aprobación del board del FMI , a fines de enero. "Esto va a implicar un desembolso de u$s 4.700 millones ", detalló Caputo y apuntó que ese monto será destinado para pagar vencimientos de capital por el préstamo de la CAF tomado en diciembre y dos etapas comprometidas con el Fondo : la de enero y la de abril.

A su vez, el funcionario explicó que " un acuerdo nuevo hubiera implicado mucho mayor tiempo y, dada la situación que recibimos de crisis donde teníamos que hacerle frente a un pago al Fondo mismo a la semana de haber asumido sin tener la plata, la alternativa más viable fue lo que hemos hecho: conseguir la plata para pagarle al Fondo y conseguir reflotar el acuerdo para garantizar que no va a haber sobresaltos en los próximos cuatro meses".

Caputo sostuvo que está abierta la posibilidad de acceder a nuevos préstamos pero que esa no es la intención del Gobierno: "Creemos que es hora de que el país resuelva sus problemas financieros solucionando sus problemas estructurales de fondo, que es su adicción al exceso de gasto publico y al déficit fiscal, que es en definitiva el que termina generando los problemas que después la sociedad sufre".

Por su parte, Bausilis aclaró que "no hay cambios en la política cambiaria ni monetaria. Las metas están basadas en base a una meta de acumulación de reservas y eso quiere decir que no hay una meta de inflación ni de agregados monetarios: ese esquema no cambió de ninguna manera".

Embed - Anuncio del Ministerio de Economía

Luis Caputo: "Estoy particularmente interesado en que la ley ómnibus pase finalmente"

Consultado en conferencia de prensa sobre su posición acerca de la ley ómnibus, Luis Caputo indicó que "no solo como ministro de Economía sino también como ciudadano argentino estoy particularmente interesado en que la ley pase finalmente, porque creo que efectivamente sienta las bases para la reconstrucción del país y que nunca debiéramos haber perdido".

"Todo lo que está incluido en la ley y todo lo que ella significa: es ese cambio que el Presidente prometió en campaña y que está llevando a cabo. La gente lo votó por eso. Hoy realmente el mundo, y nos pasó con las negociaciones con el Fondo, está mirando eso. Entienden que el Presidente está yendo por el camino correcto y que tiene un enorme coraje para hacer medidas de shock inicialmente sin perder tiempo dada la urgencia y la necesidad de cambios", analizó el ministro.

Luego agregó: "La duda es si muchos políticos van a estar a la altura de las circunstancias". "Si la ley no pasara, creo que es una muy mala noticia", opinó pero aclaró que "eso no implica que volveríamos a la meta de déficit de 0,9 que tenía la administración anterior". "Aún si la ley no pasara, extremaríamos los recursos de alguna manera para cumplirlo", prometió el ministro.

Para concluir, interpretó: "Por supuesto que en la medida de que la ley no pase las medidas van a ser más duras".

Mercado: crecieron bonos en dólares y bajó riesgo país

Tanto Caputo como Pablo Quirno, secretario de Finanzas, expresaron sus buenas sensaciones tras la reunión y mantuvieron un encuentro con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para dar paso a la nueva etapa. Como representantes del organismo internacional, estuvieron presentes Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, y Ashvin Ahuja, Jefe de la Misión, y Ben Kelmanson, representante del FMI en Argentina.

Los bonos en dólares se dispararon hasta casi 6% este miércoles 10 de enero y el riesgo país anotó su mayor caída diaria en siete semanas, para volver a perforar los 2.000 puntos.

Conocida la noticia, los títulos en dólares anotaron fuertes avances en la bolsa porteña: los que más subieron fueron el Bonar 2041 (+5,6%), Bonar 2035 (+4,7%), el Bonar 2030 (+4,5%); y el Global 2035 (+4,5%).

En EEUU, los bonos argentinos cerraron con alzas promedio de 1,3 dólares, con los Globales terminando mejor que los Bonares. En ese marco, el riesgo país cedió 4,7%, o 98 unidades, hasta los 1.984 puntos, según la medición de J.P. Morgan. De esa manera, anota su mayor caída diaria en siete semanas, desde el 24 de noviembre de 2023 (cuando restó más de 7%).

Los títulos soberanos habían arrancado el año con el pie izquierdo (de hecho algunos caen hasta 6,5% tras el cierre de esta rueda), en sintonía con el retroceso de la deuda emergente ante un rebote de las tasas de bonos en EEUU, pero también por algunas dudas del mercado en torno a las medidas económicas del Gobierno.

ADRs en Wall Street

Por su parte, las acciones argentinas en Wall Street cerraron con mayoría de subas, en una rueda volátil en la que arrancaron en baja y se dieron vuelta.

Entre ellas, las que marcaron mayores avances fueron las de Edenor (+5,4%), Grupo Supervielle (+5,3%); IRSA (+4,1%); Grupo Financiero Galicia (-3,9%); y Cresud (+3,8%).

Mientras que las que cedieron fueron las de Adecoagro (-2%); Bunge (-1,8%), Despegar (-1,7%), Globant (-0,9%), YPF (-0,9%), y Vista (-0,6%).