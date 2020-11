"Desde hace 40 años que producimos la misma cantidad de carne"

P.: Para combatirlas, ¿hay información suficiente?

S. P.: Tenemos que tener un rol clave en la concientización y en la utilización de tecnologías disponibles para prevenir enfermedades que son muy dañinas, como por ejemplo la rabia. Nuestro laboratorio es el principal abastecedor global de vacunas contra esta enfermedad que mata casi 60 mil personas en el mundo por año. Hay que generar esa conciencia y los gobiernos tienen mucho que ver con las campañas de vacunación porque no siempre el dueño de una mascota lleva a vacunar a su animal. Otro ejemplo es el carbunclo, una enfermedad por la que mueren animales e incluso seres humanos, que se puede prevenir con vacunas de muy bajo valor.

Estamos todos desesperados buscando la vacuna contra el covid-19, pero al mismo tiempo tenemos vacunas para muchas otras enfermedades y no las utilizamos.

P.: ¿Qué mirada tienen del agronegocio de cara al 2021?

S. P.: El sector agroindustrial es el único sector superavitario que tiene la Argentina, donde se generan las divisas que el país necesita. Todo parece indicar que tendremos récord de exportación de carne porcina y en ganadería bovina, nuestra calidad, nuestro sello y trazabilidad aplicada nos permitirán buscar este año el millón de toneladas de carne, que sería un récord absoluto.

La demanda global de proteína animal sigue fuerte con China como protagonista, sin embargo en nuestro país la producción no aumenta: desde hace 40 años que producimos 3 millones de toneladas y eso para la ganadería es un problema. En algún momento de nuestra historia reciente consumíamos casi 100 kilos de carne por persona pero éramos 25 millones de habitantes. Hoy somos 45 millones y queremos consumir 60 kilos. No podemos porque la producción es la misma y además exportamos mayor volumen. Si todos los argentinos quisiéramos comer toda la carne que producimos, no podríamos comer mas de 65 kilos, pero si queremos exportar un millón de toneladas tenemos que comer menos de 50 kilos. La posibilidad de exportar un millón y medio de toneladas sigue vigente porque la demanda es probable que aparezca, no así la oferta. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué pasa con la ganadería, que hace 40 años que no logra crecer en producción de carne?

P.: ¿La respuesta esta en los bajos índices reproductivos?

S. P.: En Argentina y en todo el Mercosur tenemos índices de destete que rondan el 60% cuando en el primer mundo se llega al 90%. Hoy nuestro país tiene 55 millones de cabezas, produce 3 millones de toneladas y tiene una eficiencia productiva de alrededor de 50 kilos -eso es lo que logramos cada año por animal vivo- cuando en Estados Unidos se llega a 120 y en Europa a 100 kilos. La respuesta está en que el mundo desarrollado contrata asesoramiento veterinario en un 80% y en Argentina ese número sólo llega al 30%. Los destetes (hoy en 62%) son bajos porque se registra una gran cantidad de abortos y nosotros sabemos que el 50% de los abortos en vacas tiene que ver con enfermedades que se podrían prevenir con vacunas que existen, de la misma calidad que en el primer mundo y a precios mas bajos. Lo mismo ocurre con las vacunas reproductivas: en Argentina el negocio de las vacunas podría rondar las 40 millones de dosis pero se aplican 10 millones -sólo un 25%-.

P.: En el caso de los porcinos, ¿un acuerdo con China sería beneficioso para el país?

S. P.: Bien manejado, sería una buena oportunidad. Argentina tiene un status sanitario inmejorable, tiene conocimiento, disponibilidad de granos, todo lo necesario para producir mucho mas cerdo que el que hoy se produce. Puede abastecer el mercado interno y ampliar la capacidad exportadora, por lo tanto con inversiones de China o de cualquier pais del mundo -siempre que mantenga los status sanitarios- sería una buena oportunidad.