Gripe aviar: ante los cruces por el caso Santa Ana, se hará hoy un tercer testeo en la granja

El Juzgado Federal de Instrucción Nº2 de la Provincia de Corrientes, junto con personal del SENASA, realizará este miércoles, una tercera ronda de testeos en la granja Santa Ana , ubicada en el kilómetro 6 de la Ruta Provincial Nro. 43. El pasado 4 de abril se analizó una muestra del establecimiento que dio positivo de gripe aviar , por lo tanto -siguiendo los procedimientos sanitarios correspondientes- el SENASA ordenó el sacrificio de cerca de 200.000 ejemplares. Desde la empresa se negaron a aceptar la detección de la enfermedad e indicaron que “el procedimiento jamás se realizó” y por tanto no podría haber un caso positivo.

Daniel Enciso es parte de la familia dueña de la pyme avícola y, en diálogo con Ámbito, explicó que desde el organismo sanitario enviaron un kit con hisopos para tomar muestras y "por teléfono un veterinario de SENASA le pretendía explicar a nuestra veterinaria que se ocupa de la inocuidad de la producción, cómo hacer un hisopado branquial en las aves. Mi padre, que también es veterinario propuso hacerlo pero como sufre de una enfermedad terminal se descompensó y esas muestras no se tomaron. A pesar de la confusión interna se enviaron los kits para ser analizados. No hubo nadie de SENASA presente, todo fue por teléfono. Eso fue lo que le explicamos al juez y por eso no entendemos cómo pueden tener un resultado positivo, además nos parece muy inconsistente que en un tema de salud pública los kits se envíen vía ómnibus desde la terminal local rumbo al Laboratorio del SENASA. Para ser concreto, los hisopados siempre estuvieron a 200 metros de los galpones donde están las aves”.