La sanidad animal, una de las claves para lograr el boom ganadero

La sanidad animal y la salud humana están íntimamente relacionadas, de hecho muchas enfermedades infecciosas del hombre tienen o tuvieron su origen en los animales. Si bien no todas ellas representan un riesgo directo para el ser humano, algunas pueden tener importantes repercusiones socio-económicas.

La importancia de la sanidad en los sistemas productivos es determinante. En el marco del Día de la Ganadería, Ámbito dialogó con referentes de la industria veterinaria para conocer cuál es el aporte de los laboratorios para proteger nuestros rodeos.

Nicolás Palacio, coordinador del servicio técnico de CDV, explicó a Ámbito que “la utilización de vacunas es un pilar fundamental para la prevención. En el caso de la ganadería podemos tener la mejor genética, pero si a eso no le sumamos un plan sanitario, no se podrá expresar el potencial deseado. Por citar un ejemplo, en el caso de las enfermedades reproductivas “las infecciosas generan mermas de alrededor de un 10% es decir que si en Argentina tenemos 24 millones de vacas, estamos dejando de producir mas de 2 millones de terneros al año”.

Adrián Balbi, Gerente de Ganadería en Vetanco, detalló que “la sanidad ocupa un lugar fundamental, no solo en la productividad animal sino en los resultados económicos y sanitarios para el consumidor. Esta vinculada con la performance económica de los establecimientos pero también con el uso correcto de productos aptos para el consumo humano”.

“Hoy en día trabajamos en el desarrollo e investigación de productos preventivos, biológicos, no farmacológicos, que permiten sostener la productividad e incluso mejorarla con un menor impacto para el animal, para los consumidores y para el medio ambiente. Un claro ejemplo es el desarrollo de productos que controlan enfermedades y mejoran la eficiencia del trabajo natural del rumen sin el uso de aditivos farmacológicos”.

Otro de los laboratorios que se desarrolló en los últimos años es Tecnovax, una compañía de capitales nacionales con 20 años de trayectoria. Melina Briosso, Coordinadora de atención técnica en Tecnovax, destacó que han puesto el foco en la ganadería sostenible, bajo la premisa de satisfacer las necesidades actuales del mercado sin comprometer el futuro de la actividad.

Gabriel Calderón, Gerente de Producto de Animal Health Intelligence de MSD Salud Animal en Región Sur, se refirió a la llegada de la tecnología a la sanidad animal como una llave a la eficiencia. “Incorporamos un dispositivo que controla en tiempo real las funciones vitales de nuestros animales, se utiliza en lechería y en base a cálculos y algoritmos dispara alertas para que el productor tome intervención en el momento”. No sólo en ganadería, lo mismo ocurre en todo sistema productivo: lo que no se mide, no se sabe, por eso este tipo de desarrollos se convirtieron en un aliado a la hora de buscar eficiencia y bienestar animal.

La ganadería que viene

Nicolás Palacio, de CDV, aseguró que “la Argentina tiene un potencial enorme. Brasil hace 20 años tenía el mismo stock bovino que tiene hoy nuestro país y ahora ellos tienen casi 200 millones de cabezas. Nosotros nos mantenemos apenas por encima de los 50 millones, pero podemos crecer”. Según Palacios, el impulso se puede dar a partir de las nuevas generaciones que tienen cada vez más participación en el negocio ganadero, donde el acceso a la información juega un rol clave para avanzar en prevención y manejo del rodeo. “Estamos trabajando con futuros veterinarios porque son ellos los que van a estar en el campo en los próximos años”.

Adrián Balbi, de Vetanco, también confía en los nuevos profesionales veterinarios y en los hijos de los productores, aunque destacó que para lograr ese ansiado desarrollo en el sector es necesario contemplar los “escenarios de rentabilidad” porque eso impacta directamente en la velocidad en la que se adoptan planes sanitarios. La ganadería es un negocio y puede crecer con inversión. Para eso es determinante medir, generar estadísticas a partir de las cuales se puede definir si una tecnología se adopta o no”.

Desde Tecnovax, Melina Briosso se refirió a la sanidad desde la mirada de los consumidores y aseguró que “el futuro de la ganadería es de precisión y sostenible, posicionándonos como proveedores de carne de calidad y en ese escenario es indispensable el uso de vacunas preventivas de enfermedades que disminuyan el uso de antibióticos”.

La ganadería que el sector privado imagina es posible. Tenemos la genética, el reconocimiento mundial y todas las herramientas para multiplicar el stock vacuno. Para crecer, es necesario al aporte del sector productivo que debe adoptar buenas y mejores prácticas sanitarias y por supuesto el apoyo del estado al menos desde la certeza de un rumbo económico que permita invertir, crecer y exportar. El mundo requiere cada vez más proteína animal de calidad y estamos en condiciones de ser un proveedor de elite.