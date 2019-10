Ahora 12, los bienes importados y la salida de dólares

Una situación que clama al cielo por la injusticia de que nuestro país, a raíz de las malas políticas de Gobierno sumerja a sus habitantes en la indigencia y la pobreza, ostentando hoy los peores índices de Sudamérica si extraemos a Venezuela del análisis.

La medida de subsidiar el consumo en 3, 6, 12 ó 18 cuotas, según las actividades, originada durante el gobierno kirchnerista y criticada por dirigista, puede ser una herramienta más o menos válida para recuperar niveles de actividad y a raíz de ello niveles de inversión.

Que el actual Gobierno libremercadista haya apelado a la misma por demagogia o pensando en el bien común parece loable ya que se aparta del dogmatismo y trata de generar beneficios en el orden práctico.

Ahora bien, cuando en forma ilícita y violatoria de la ley y de su espíritu vendedores de bienes usan dicha herramienta para subsidiar la venta de bienes importados solo podemos cuestionarnos hasta que nivel la corrupción se volvió en algo habitual entre nosotros.

No pueden ignorar quienes esto hacen que cuando publicitan una heladera, un lavarropas, un horno o cualquier otro electrodoméstico importado están subsidiando la salida de dólares del país, cuando este es el talón de Aquiles de la economía que puede llevar la situación económica a una crisis aún mucho más profunda y/o al caos.

Cuando vemos que esto ocurre sin pudor en múltiples canales, incluso en Mercado Libre, a la vista de todos y nadie clama por ello. Es para preocuparnos.

Es que los argentinos sin importar que seamos de clase alta, media, media baja o incluso pobres estamos aceptando que todo vale y que recibir esas migajas justifica apartarse del bien común.

En una sociedad donde los poderosos medran imponiendo su interés y corrompiendo el sistema la Sociedad ha perdido su capacidad de oponerse, ya no reinan las garantías republicanas sino que la corrupción reina entre nosotros. Si no la desterramos no hay destino para nuestro país y los que habitamos en él. Tenemos que tomar conciencia somos los únicos que podemos generar un cambio. Está en cada uno de nosotros hacerlo.

* Presidente de Sir Home SA