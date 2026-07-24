Asignación por Adopción de ANSES: requisitos, monto de $525.682 y cómo cobrarla

Conocé quiénes pueden acceder al pago, cuáles son las condiciones para solicitarlo y el plazo disponible para realizar el trámite.

La Asignación por Adopción de ANSES se paga por única vez a las familias que cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

ANSES otorga la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción a las familias que cumplen con los requisitos establecidos por el organismo . Se trata de un beneficio económico que se paga por única vez y busca acompañar a quienes completaron un proceso de adopción.

El monto de la prestación se actualiza de manera periódica y, para agosto de 2026, alcanza los $525.682 . Para acceder al beneficio es necesario cumplir determinadas condiciones y presentar la documentación correspondiente dentro de los plazos previstos.

Antes de iniciar el trámite, el organismo recomienda verificar que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados , ya que esa información será utilizada durante el proceso de evaluación de la solicitud.

La Asignación de Pago Único por Adopción es una prestación económica que ANSES entrega una sola vez a quienes acrediten una adopción mediante sentencia judicial firme y cumplan con las condiciones exigidas por la normativa vigente.

El objetivo de este beneficio es brindar un apoyo económico a las familias frente a los gastos que puede generar la incorporación de un hijo o hija por adopción . El pago no es mensual, sino que se realiza en una única acreditación luego de que el organismo aprueba la solicitud.

¿Quiénes pueden solicitar este beneficio de $525.682 en agosto de 2026?

La prestación se encuentra destinada a trabajadores en relación de dependencia, personas que perciben una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), trabajadores de temporada, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y otros grupos alcanzados por el régimen de asignaciones familiares, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.

Además, los ingresos del grupo familiar no deben superar los topes vigentes para acceder a las asignaciones familiares. El monto de $525.682 corresponde al valor actualizado para agosto de 2026 y se abona por única vez, una vez aprobada la solicitud.

Requisitos claves y plazos para hacer el trámite

Para solicitar la Asignación por Adopción, es necesario presentar la sentencia judicial de adopción, contar con la información personal y familiar actualizada en ANSES y cumplir con las condiciones de ingresos previstas por el organismo.

El trámite debe realizarse dentro de los plazos establecidos por la normativa. En general, se puede iniciar a partir de la fecha de la sentencia de adopción y hasta dos años después de ese momento. La gestión puede efectuarse con turno previo en una oficina de ANSES, acompañando toda la documentación requerida.

Presentar la solicitud dentro del plazo previsto y con la documentación completa permite agilizar el análisis del expediente y evitar demoras en el cobro del beneficio. En caso de dudas, los interesados pueden consultar los canales oficiales de ANSES, para verificar los requisitos vigentes antes de iniciar el trámite.

Asimismo, el organismo recomienda revisar periódicamente las actualizaciones de montos y condiciones de acceso, ya que las asignaciones familiares se modifican de acuerdo con la normativa vigente y las actualizaciones establecidas para cada período.

Antes de iniciar la gestión, es recomendable verificar que toda la información personal y del grupo familiar esté actualizada en ANSES y reunir la documentación exigida para el trámite. De esa manera, se reducen las posibilidades de observaciones o demoras y se agiliza el proceso para acceder al beneficio una vez que el organismo apruebe la solicitud.