Alberto invita a Cristina a PASO del FdT y muestra candidatos

“Un espacio propone uno; el otro, otro, y si hay más candidatos, que vayan...”, alentó el mandatario en declaraciones a la radio FM Nacional Rock, en referencia a la participación de precandidatos del FdT en las PASO del domingo 13 de agosto, instancia previa a las elecciones generales de octubre. Fernández reiteró que en su caso se “concentrará en gobernar”, tal como lo anunció el viernes último en un video que llamó “Mi decisión” y en el que confirmó que no se postulará para la reelección.

“Lo que hace falta es que sobrellevemos del mejor modo posible lo que nos está pasando”, completó. Sobre su decisión de no presentarse a la reelección, dijo que era “lo que tenía que ser” y reafirmó que su preocupación es “que la derecha no vuelva a gobernar la Argentina”. “Estoy ocupado en solucionar los problemas que tenemos; una de las cosas que me gana es la racionalidad, y ahora viene lo que tengo que hacer...”, subrayó.