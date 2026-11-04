Alfredo Cornejo: "Necesitamos este marco de estabilidad macro que se está logrando en la Argentina"

El gobernador presentó el 8° Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2027. Defendió el modelo económico de la provincia y dejó un mensaje para su futuro sucesor.

El gobernador Alfredo Cornejo disertó este miércoles en un evento de negocios y aseguró que " necesitamos este marco de estabilidad macro que se está logrando en la Argentina", al tiempo que dejó un mensaje de cara a su sucesión: " Aspiramos a que Mendoza no dependa de personas políticas sino de instituciones fuertes".

En el marco de un amplio despliegue policial por la presencia de una comitiva del Vaticano que ultima la logística para la visita que el papa León XIV realizará al país desde el domingo, Cornejo anunció en el Palacio Duhau de la Ciudad de Buenos el 8° Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2027, que se desarrollará en la provincia en marzo próximo.

La jornada, organizada por el Consejo Empresario Mendocino, reunió a empresarios, funcionarios provinciales y enviados de distintos países, entre otros protagonistas. Las palabras de inicio corrieron por cuenta del presidente del organismo, Martín Calzetta , y del primer mandatario local.

En ese marco, el mandamás hizo una defensa del orden económico macro alcanzado por la administración de Javier Milei . Reflexionando sobre el pasado, consideró que si no creció la economía en la provincia, fue "porque hemos tenido un desorden macroeconómico formidable". "Todo ranking de provincias da lo mismo exceptuando a Neuquén y Neuquén todos sabemos por qué", comentó, en referencia a Vaca Muerta.

Acto seguido, el dirigente radical reflexionó: "Necesitamos este marco de estabilidad macro que se está logrando en la Argentina, con mucho esfuerzo popular, del ciudadano común". No obstante, ponderó también el esfuerzo de las empresas para adaptarse a las nuevas reglas del juego.

Cornejo, además, defendió el modelo mendocino, al que definió como "pro-empresa". "Tenemos este programa de gobierno desde hace 11 años, no es algo nuevo", apuntó. Recordó que Mendoza es la única provincia de la Argentina que no cuenta con reelección para gobernador, en un discurso que tuvo aires de despedida, ya que el año que viene el primer magistrado tendrá que dejar el poder.

Sobre el orden macro, el líder cuyano sostuvo que está esperanzado con que se sostenga y afirmó que trabaja en materia política para que así sea: "Que Mendoza no dependa de personas políticas sino de instituciones fuertes. Mendoza es un lugar fértil para que eso ocurra y se produzca la magia de la inversión".

Como en otros foros recientes, Cornejo destacó la reconversión productiva de la provincia, con la minería como punta de lanza. En esa línea ponderó el proyecto de cobre San Jorge, que podría empezar a producir en el último trimestre de 2027 o primer semestre de 2028.

También puso el acento en la matriz energética del distrito, con la aspiración de empezar a explotar junto a empresas del sector y a YPF la lengua norte de Vaca Muerta, ubicada en el sur mendocino. "Todos los desarrollos de Neuquén se están viniendo para el norte, el sur de nuestra provincia. Estamos preparando un RIGI de u$S4.600 millones con YPF para el no convencional en esa zona", analizó.

Y finalizó: "Queremos hacer cosas que no hicimos antes: la minería metalífera. Cosas que hacemos bien hay que reconvertirlas: agroindustria, vinicultura, la producción de alimentos".

El año que viene, Mendoza tendrá elecciones a gobernador. Alfredo Cornejo no podrá buscar un nuevo mandato y la danza de nombres para sucederlo ya comenzó. La provincia deberá definir si sostiene las PASO locales o si, como intenta Nación, las suspende. Entre los dirigentes que se anotan para disputar el Ejecutivo están el intendente de la capital, Ulpiano Suárez; y los ministros de Gobierno, Natalio Mema, y de Educación, Tadeo García Salazar, del cornejismo.

Quien pica en punta por los libertarios es el diputado nacional Luis Petri, sin las simpatías del actual jefe provincial. Allí la UCR y La Libertad Avanza mantienen una alianza electoral, que deberá ungir un nuevo postulante oficial. Más allá de los matices, Petri representa el sector más alineado con el Gobierno nacional, mientras que el alcalde Suárez, el ala opositora a Milei dentro del radicalismo.

Previamente al discurso de Cornejo, el Presidente del Consejo Empresario Mendocino, Martín Calzetta, había destacado el desarrolló de una minería moderna y sostenido: "Hoy Mendoza tiene oportunidades en minería, petroquímica y energía". Aseguró que el distrito cuenta con un "entramado empresarial sólido, con capacidad de innovación, ecosistema emprendedor que busca llegar a nuevos mercados".

"Renovamos este compromiso para transformar su potencial en inversión crecimiento y desarrollo, hoy vinimos a amplificar nuestra voz ,que estamos preparados par recibirlos", completó.

El presidente del Consejo Empresario Mendocino, Martín Calzetta.

La jornada se realizó un día después que el Gobierno provincial anunciara el enviado de un proyecto de ley con una serie de medidas de alivio fiscal y financiero destinadas a las pequeñas y medianas empresas de la provincia, con el objetivo de facilitar la regularización de sus obligaciones y brindar herramientas para ordenar su situación tributaria, acorde a lo anunciado por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo.

Entre las principales medidas, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) suspenderá la aplicación de embargos a las pymes hasta el 31 de diciembre de 2026 para las deudas posteriores al 1 de enero de 2025. La medida podrá extenderse por seis meses adicionales.

Asimismo, se ampliarán las posibilidades de regularización mediante planes de pago de hasta 18 cuotas, que permitirán incorporar deudas impositivas vencidas hasta el 30 de septiembre de 2026. Actualmente, para las obligaciones correspondientes al año en curso, el régimen contempla hasta 12 cuotas.