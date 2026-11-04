El emocionante homenaje que le hizo Kimi Antonelli a Ayrton Senna en su llegada a Brasil + Agregar ámbito en









El campeón del mundo quiere seguir demostrando por qué es el mejor piloto de la parrilla y buscará volver a la victoria en el Gran Premio de San Pablo. Aún así, antes de sumarse a la actividad de la máxima categoría, se subió a un emblemático auto del histórico conductor brasileño, acompañado por su familia.

Kimi Antonelli, el campeón de la Fórmula 1, arriba del Lotus de Ayrton Senna. @Kimi.antonelli

Kimi Antonelli llegó este miércoles a Brasil para disputar el Gran Premio de Interlagos durante el fin de semana y lo primero que hizo fue visitar a la familia de Ayrton Senna, quienes le dieron hicieron una sorpresa y lo subieron al Lotus 98T-Renault, auto en el que el histórico piloto consiguió dos victorias dentro de la Fórmula 1.

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Antes de comenzar con la jornada de prensa del jueves, el campeón del mundo pasó por Tauì, a la Fazenda Dois Lagos, la finca de los Senna situada a 140 km de San Pablo, donde fue recibido de una manera más que cálida por Bruno y Bianca Lalli, los hijos de la hermana de Ayrton, Viviane.

Kimi Antonelli con la estatuilla de Ayrton Senna. Además, la experiencia para el italiano no terminó ahí, sino que también le regalaron un busto con la cara de Senna, quien es el referente más grande de Antonelli a nivel deportivo, según confesó en varias entrevistas.

Sin ir más lejos, este último domingo cuando se proclamó como campeón del mundo en el GP de México, fue consultado por si usaría el #1 ahora que puede ejercer el privilegio, pero respondió que el #12 es el número que usaba su ídolo y que “es una forma de mantener los pies sobre la tierra, de seguir siendo humilde”.

Kimi Antonelli y Bianca Senna, junto a la estatuilla de Ayrton. En cuanto a esto último, Marco Antonelli, su padre, habló sobre la capacidad mental del piloto: “A Kimi hemos aprendido a conocerlo y nos hemos adaptado un poco a lo que era su carácter. Nunca se venda la cabeza antes de habérsela roto. Nunca ve las cosas en negativo y, incluso cuando algo no funciona, busca la solución para volver a ponerlo en orden. Es una gran cualidad que ha desarrollado, mientras que yo era decididamente más emotivo. La otra cosa que me impresiona mucho es su capacidad de mantener la concentración”, aseguró fuera del rol de progenitor.

Kimi Antonelli, un acostumbrado a los homenajes a Ayrton Senna Más allá de la estatuilla y de llevar el número 12 en su auto, el piloto boloñés atraviesa su segundo año en la Fórmula 1 y, por ende, su segunda visita a Brasil. Al pisar la tierra de Ayrton Senna, aprovechó para acercarse nuevamente al Cementerio de Morumbí y visitar la tumba de su gran ídolo, repitiendo el gesto de la temporada anterior. Esa primera experiencia ocurrió en la previa del Gran Premio de San Pablo de 2025. Sobre aquella ocasión, que dejó una imagen más que emotiva, el italiano confesó que decidió ir dos veces al lugar por la inmensa paz que sintió: “Fue una experiencia realmente genial… Decidí ir por la mañana, pero luego también fui por la tarde porque lo encontré un lugar muy tranquilo, muy pacífico”, aseguró. Kimi Antonelli en el Cementerio Morumbi para visitar a Senna (a la izquierda en 2025 y a la derecha en 2026). Y agregó respecto a Senna: “Ayrton fue el piloto que más destacaba entre todos. No solo por el piloto que era, sino también por la personalidad que tenía dentro y fuera de la pista. Así que sin duda se convirtió en mi inspiración… Me hubiera encantado verlo correr en la vida real, pero a pesar de verlo solo en DVDs y videos, igual me volví muy apasionado por él”.