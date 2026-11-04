Las celebridades fallecidas que más dinero generaron este año

Algunas de estas figuras murieron hace décadas, pero sus nombres siguen siendo un gran negocio y sus herederos reciben millones cada año.

La música, el cine, el deporte y otros negocios mantienen vigentes a grandes estrellas mucho después de su muerte.

Pasaron años, y en algunos casos décadas, desde que murieron, pero el público sigue buscando sus discos, leyendo sus libros y visitando los lugares donde vivieron . Esas costumbres mantienen viva buena parte de su obra y también generan millones de dólares cada año.

La revista Forbes publicó su ranking de las 13 celebridades fallecidas con mayores ingresos en 2026 . Hay nombres que aparecen desde hace mucho tiempo y otros que se incorporaron por primera vez, mientras que una histórica figura de la música consiguió quedarse con el primer puesto.

Quincy Jones fue una de las figuras más respetadas de la industria musical. A lo largo de su carrera trabajó con Frank Sinatra, Ray Charles y Aretha Franklin, produjo algunos de los discos más importantes de Michael Jackson y participó en proyectos que marcaron a varias generaciones. El productor estadounidense falleció en noviembre de 2024, a los 91 años.

A casi 50 años de su muerte, Elvis Presley sigue atrayendo miles de admiradores a su antigua mansión de Memphis.

En marzo de este año, sus herederos llegaron a un acuerdo con HarbourView Equity Partners para vender buena parte de los derechos de su música. La operación incluyó participaciones en distintas producciones y canciones como "Soul Bossa Nova", una de sus composiciones más conocidas.

Su trabajo con Michael Jackson tuvo un peso importante en la negociación. Jones había producido "Off the Wall", "Thriller" y " Bad ", tres álbumes por los que recibía regalías del 10%. Como esas grabaciones siguen acumulando reproducciones en las plataformas digitales, sus derechos conservan un enorme valor.

La venta permitió que Jones encabezara por primera vez la lista de Forbes, un lugar que Michael Jackson había ocupado casi todos los años desde 2009. Hasta ahora, solamente Elizabeth Taylor, Roald Dahl y J. R. R. Tolkien habían conseguido desplazar al cantante del primer puesto.

El efecto de la película biográfica: Michael Jackson recauda millones desde la taquilla

La historia de Michael Jackson volvió a las salas de cine en abril de 2026 con el estreno de "Michael", una película biográfica que despertó un enorme interés entre sus seguidores. La producción superó los u$s1.000 millones de recaudación mundial y también hizo que muchas personas volvieran a escuchar sus canciones.

El proyecto no había tenido un desarrollo sencillo. Antes de su estreno fue necesario realizar nuevas filmaciones, para las cuales los administradores del patrimonio del cantante invirtieron alrededor de u$s25 millones. El acuerdo establece que recibirán cerca del 25% de las ganancias netas, lo que podría representar más de u$s50 millones durante los próximos años.

El interés por el Rey del Pop también se hizo sentir fuera de los cines. Aumentaron las reproducciones de su discografía y creció la venta de entradas para el espectáculo del Cirque du Soleil en Las Vegas, que desde hace años rinde homenaje a su carrera.

Además, "MJ: The Musical" continúa presentándose en Broadway, con producciones en Alemania, Australia y una gira por Estados Unidos. Estos espectáculos mantienen las canciones de Jackson sobre los escenarios y acercan su obra a quienes no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo.

Michael Jackson sigue generando millones gracias a su música, los espectáculos dedicados a su carrera y su película biográfica.

De Elvis a Dolly Parton: El valor de los parques temáticos y el turismo de leyenda

No hace falta asistir a un concierto para conocer un poco más sobre la vida de un músico. Muchos admiradores también eligen visitar sus antiguas casas, observar los objetos que conservaban y descubrir cómo eran sus días fuera de los escenarios.

Eso ocurre con Elvis Presley y Graceland, la mansión de Memphis, Tennessee, donde vivió el cantante y que hoy funciona como museo. A casi 50 años de su fallecimiento, la propiedad recibe cientos de miles de visitantes por año, interesados en conocer la vida de una de las mayores leyendas del rock.

Su nombre también sigue apareciendo en productos oficiales y nuevos proyectos dedicados a su carrera. Uno de ellos es un espectáculo con hologramas que tiene previsto estrenarse en Las Vegas hacia finales de 2027, con la intención de recrear algunas de sus actuaciones más recordadas.

Un caso diferente es el de Dolly Parton, la cantante de música country que falleció en agosto de 2026, a los 80 años. Además de su extensa trayectoria artística, había desarrollado varios emprendimientos, entre ellos Dollywood, un parque de diversiones ubicado en Pigeon Forge, Tennessee.

El lugar recibió 3,4 millones de visitantes durante 2025, un 8% más que el año anterior. La intérprete conservaba el 50% de participación en el establecimiento, el parque acuático Splash Country y los hoteles que forman parte del complejo.

Parton también era dueña de los derechos de sus canciones, por lo que su repertorio continúa generando ingresos para sus herederos. En diciembre está previsto el estreno en Broadway de un espectáculo dedicado a su vida, otro de los proyectos que habían quedado preparados antes de su despedida.

Los 13 famosos muertos más ricos del mundo en 2026

Para elaborar la clasificación, Forbes tomó en cuenta los ingresos obtenidos entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. El cálculo incluye ventas de derechos, reproducciones musicales, libros, películas y acuerdos comerciales, además de otros negocios relacionados con las celebridades.

Las cifras no representan las fortunas personales que dejaron, sino el dinero generado durante ese período por sus obras, sus nombres y las empresas que administran sus derechos. Los montos corresponden a ingresos brutos estimados, antes de descontar impuestos y otros gastos.

Estos son los 13 famosos fallecidos con mayores ingresos en 2026:

Quincy Jones: u$s150 millones

Michael Jackson: u$s140 millones

Dr. Seuss: u$s80 millones

Elvis Presley: u$s75 millones

Dolly Parton: u$s46 millones

Bob Marley: u$s25 millones

Prince: u$s24 millones

Diane Keaton: u$s22 millones

John Lennon: u$s18 millones

George Harrison: u$s15 millones

Jimmy Buffett: u$s15 millones

Kobe Bryant: u$s14 millones

Arnold Palmer: u$s13 millones

Entre los nombres que aparecen en la lista está Dr. Seuss, el escritor infantil que murió en 1991. Sus historias siguen llegando a nuevas generaciones y este año se publicó "¡Canta los 50 estados!", el primer manuscrito póstumo del autor en más de una década. El libro debutó en el primer puesto de los más vendidos de The New York Times dentro de la categoría de obras ilustradas.

También figura Diane Keaton, fallecida en octubre de 2025. Sus herederos vendieron por u$s18 millones una casa que la actriz tenía en Los Ángeles y que había pasado décadas renovando. Además, organizaron una subasta de prendas y objetos personales, entre ellos un guion original de "Annie Hall", que recaudó otros u$s4,2 millones.

En el deporte aparece Kobe Bryant, quien perdió la vida en un accidente de helicóptero en enero de 2020. Nike continúa comercializando las zapatillas que llevan su nombre gracias a un acuerdo con su familia, renovado en 2022. La marca presenta nuevas versiones de sus modelos cada año, y algunas siguen siendo utilizadas por jugadores de la NBA, como Jalen Brunson, de los New York Knicks.