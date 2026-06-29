Alejandro Carletti: "El 2026 va a terminar con 138.000 juicios activos nuevos, un nuevo récord" + Agregar ámbito en









El gerente de Riesgos Laborales de Visred advirtió sobre el aumento de la litigiosidad durante el séptimo panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

El gerente de Riesgos Laborales de Visred, Alejandro Carletti, cuestionó la elevada cantidad de juicios en Argentina.

El gerente de Riesgos Laborales de Visred, Alejandro Carletti, se refirió al impacto de la litigiosidad en el mercado laboral durante el séptimo panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros, moderado por la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli.

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Carletti definió a Visred como “un organizador de seguros que opera en todo el país, con sede central en Córdoba capital y que tiene oficinas en Buenos Aires” y resaltó que “forma parte del grupo la evolución del tiempo que se basa en tecnología aplicada a algún tipo de servicio, en el caso de Virsed a la organización de seguros para la intermediación de productores, con la tecnología como principal valor agregado”.

Más juicios, menos siniestros Carletti sumó datos y estimó que “2026 va a terminar con 138.000 juicios activos nuevos, un nuevo récord, mientras que el primer trimestre se cerró con alrededor de 27.000”.

“El sistema funciona muy bien, lo paradójico es que a lo largo del tiempo la tasa siniestral se encuentra en baja y lo que se litiga va en subida. Si nos comparamos con Chile o España, que tienen un sistema similar, litigamos entre un 1.700 y 2.000% más que ellos. Cada 10.000 tenemos 132,8 juicios y ellos entre 5 y 8.5”, advirtió.

Para el experto de Visred, “esto impacta en las aseguradoras que, al final del día, si miramos los balances, se encuentran en números rojos porque la prima que se recauda versus lo que se tiene que abonar por el tema de los juicios no le da una caja positiva”. Alejandro Carletti La importancia de la prevención y educación Carletti mencionó el trabajo activo “de manera preventiva, para evitar lo que a futuro puede ser un siniestro o un juicio” y destacó: “Tenemos una empresa que se llama GSL donde hacemos mapeos de riesgo, exámenes preocupacionales, que son importantísimos a la hora de contratar, y el análisis de las cuestiones que tiene para mejorar la empresa”. Y agregó: “Muchas cosas se hacen por carácter obligatorio, pero... ¿Cuántas se hacen realmente por trabajo activo o preventivo? Como trámites o actualización de empleados en nómina, que son cuestiones muy importantes que un empleador quizás no lo maneja de forma unidireccional con la compañía". "La idea es intentar hacer docencia y acompañar al empresario para que tome conciencia y sea partícipe activo del problema y poder cambiarlo con el paso del tiempo. Hay que tratar de disminuir el auge de la litigiosidad”, remató.