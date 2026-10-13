Ariel Straccia: "Energía y minería son las dos patas de crecimiento y tenemos que adaptar la infraestructura" + Agregar ámbito en









El socio gerente de Grupo VIALES puso el foco en la necesidad del sector de acomodarse al cambio de escala durante el sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El socio gerente de Grupo VIALES, Ariel Straccia, habló de adaptar la infraestructura al cambio de escala del sector.

El socio gerente de Grupo VIALES, Ariel Straccia, puso de relieve la importancia de adaptar la infraestructura al cambio de escala del sector durante su participación en el sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería, moderado por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli.

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Straccia mencionó a Grupo VIALES como “una empresa de 40 años de trayectoria que se encarga de la venta de maquinaria vial para construcción, minería y energía, con máquinas de mayor y menor porte”, valorando “dos marcas como Ghel y Zoomlion en Argentina y Latinoamérica”.

La adaptación como clave A su turno, Straccia consideró que “muchas empresas se están adaptando a los tiempos que vienen, con la energía y minería como dos patas de crecimiento importantes de la Argentina, que ya lo estamos viendo”.

“En energía con los números de producción de barriles y en la minería de cara a 2030, por ejemplo en San Juan se descubrió una nueva fuente de oro además del cobre”.

“Tenemos que prepararnos y adaptarnos. En nuestro caso, eso va de la mano de la infraestructura. Si tenemos todo ese crecimiento en números, en la balanza la infraestructura va a tener que empezar a crecer”.

La maquinaria también es clave Al exhibir un modelo a escala de una Zoomlion, expresó: “Ojalá podamos vender muchas de estas excavadoras, que pesan 50 toneladas y sirven para minería a cielo abierto. Tenemos marcas italianas y americanas, todas conocidas en el mercado”. “Para llegar al pozo petrolero, se tiene que usar esta maquinaria para llegar al lugar y hacer los caminos. Pero después se van a necesitar rutas, puentes, hospitales, viviendas, escuelas. Es un desafío a largo plazo y ojalá pueda ser de la mano de estas máquinas”, analizó y aclaró: “Estábamos muy concentrados en el AMBA, pero hay que estar en el lugar de los hechos”. La competencia china y el desafío a futuro Con relación al avance de China en el mapa global, Straccia planteó: “Muchas marcas americanas y europeas se van a tener que empezar a reconvertir o adaptar porque el mercado chino, con la financiación que están dando y los precios que están manejando, es muy difícil”. “Muchas multinacionales que compraban solo marcas reconocidas, hoy tienen todas en su flota maquinaria china”, advirtió. Pensando a futuro, reconoció avances, como la firma y la presupuestación de algunas obras, aunque no dudó en señalar que “es fundamental el tema de las rutas”. En lo personal, cerró: “En marzo estamos con nuestra sede sobre la ruta 40 en San Juan, que es el lugar a estar respecto a la minería. De cara a 2030 va a pasar todo por ahí, es incipiente”.

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