Un relevamiento de casi 70.000 unidades muestra que Palermo lidera en volumen de interesados, pero otras zonas registran mayor demanda en relación con el stock disponible.

Vista aérea de la avenida del Libertador al 4900, en Palermo, el barrio con mayor oferta de departamentos en venta de CABA, aunque no el que registra más reservas en relación con las propiedades publicadas

El mercado inmobiliario porteño presenta diferencias importantes entre la cantidad de departamentos disponibles y el interés que despiertan entre los compradores. Palermo concentra el mayor volumen de publicaciones y también lidera el ranking de demanda en términos absolutos, pero cuando se compara la cantidad de reservas estimadas con el stock en venta, otros barrios toman protagonismo. Caballito, Recoleta, San Nicolás y Almagro aparecen entre los sectores donde la demanda presiona más sobre la oferta.

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Un relevamiento de Valencia Neira Real Estate, correspondiente a noviembre de 2026, analizó el comportamiento de los departamentos en venta en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo contabilizó 69.696 unidades publicadas y estimó un promedio de 9 reservas cada 100 departamentos disponibles .

El dato permite observar un mercado con comportamientos muy distintos según la ubicación y la cantidad de ambientes. Mientras algunas zonas concentran un volumen importante de interesados, otras acumulan publicaciones que encuentran mayores dificultades para captar compradores.

Los cinco barrios concentran la mayor demanda estimada de departamentos en CABA y forman parte del eje central y el corredor norte de la Ciudad.

Pablo Valencia Neira , CEO de Valencia Neira Real Estate, aclaró que "el volumen de publicaciones modifica la lectura cuando se compara el interés con la cantidad de unidades disponibles".

Palermo concentra casi 12.000 departamentos en venta y registra 7 reservas estimadas cada 100 publicados. Caballito, en cambio, tiene cerca de 5.000 unidades y alcanza 13 reservas cada 100. Recoleta llega a 13, mientras que San Nicolás registra 14.

El relevamiento corresponde a noviembre de 2026. Fuente: Valencia Neira Real Estate

"Palermo es el barrio que más demanda estimada concentra, pero también es el que más unidades publicadas tiene. Hay más interés, pero los compradores también tienen muchísimas propiedades para elegir porque hay mucho publicado", explicó Valencia Neira.

La comparación entre Palermo y Caballito muestra una diferencia concreta: el primero tiene más del doble de departamentos en venta, pero prácticamente la mitad de reservas estimadas por cada 100 unidades. En términos de competencia entre publicaciones, el escenario resulta más favorable para Caballito.

Valencia Neira amplió: "El top 3 menos demandados está conformado por Villa Soldati, Villa Riachuelo y Puerto Madero. Respecto Puerto Madero sigue teniendo mucho stock publicado y valores de publicaciones altos que la demanda de hoy no convalida".

San Nicolás, Caballito y Recoleta, donde la demanda presiona más

El índice de presión de demanda elaborado por la inmobiliaria permite profundizar esa comparación. La medición toma como referencia el promedio de la Ciudad, al que asigna un valor de 100. Los barrios que superan esa cifra registran más reservas estimadas por cada departamento publicado que el promedio porteño.

San Nicolás encabeza el ranking, con 155 puntos, seguido por Caballito, con 147; Recoleta, con 144; y Almagro, con 140. También aparecen Floresta, con 133; Balvanera, con 132; Parque Chacabuco y Villa Crespo, ambos con 126.

En el extremo opuesto, Puerto Madero presenta el indicador más bajo, con apenas 3 puntos. Le siguen Barracas, con 40; Liniers, con 41; Villa Lugano, con 42; y Mataderos, con 45.

La diferencia entre las zonas más demandadas y las de menor movimiento resulta significativa. En Puerto Madero, Barracas y Liniers hay menos de cuatro reservas estimadas cada 100 departamentos publicados, mientras que San Nicolás, Caballito y Recoleta alcanzan entre 13 y 14.

San Nicolás encabeza el ranking, con 155 puntos, seguido por Caballito, con 147.

El informe también muestra que la demanda no se distribuye únicamente entre los barrios de mayor categoría. Palermo, Belgrano y Núñez registran alrededor de 8 reservas estimadas cada 100 propiedades, mientras que Caballito, Almagro y Villa Urquiza llegan a 14.

Valencia Neira dijo: “San Nicolás, Caballito, Recoleta, Almagro y Balvanera son los barrios donde hay más demanda en relación con la cantidad de departamentos en venta. Mientras que en la Ciudad tenemos un promedio de 9 reservas estimadas cada 100 departamentos publicados, en estos barrios el número sube a entre 12 y 14. La diferencia es todavía mayor en los departamentos de dos ambientes: en Recoleta hay 21 reservas estimadas cada 100 publicados y en Caballito, 19”.

Dos y tres ambientes concentran siete de cada diez reservas

La cantidad de ambientes también modifica el comportamiento del mercado. Los departamentos de dos y tres ambientes son los que registran mayor movimiento en relación con la oferta disponible. Entre ambos concentran siete de cada diez reservas estimadas.

El relevamiento calculó 12 reservas cada 100 departamentos publicados de dos ambientes y 11 en los de tres. La relación cae a 7 en las unidades de cuatro ambientes, 6 en los monoambientes y apenas 3 en las propiedades de cinco ambientes o más.

La diferencia se observa incluso dentro de un mismo barrio. En Recoleta, los departamentos de dos ambientes registran 21 reservas estimadas cada 100 publicados, mientras que los de cinco ambientes o más no llegan a tres. La primera tipología muestra unas ocho veces más movimiento relativo que la segunda.

En Caballito, los dos ambientes alcanzan 19 reservas cada 100 unidades disponibles. En Recoleta, Caballito y Almagro se destaca especialmente el interés por este tipo de departamentos, mientras que las unidades de tres ambientes también tienen un comportamiento favorable.

Hay excepciones. En Belgrano y Villa Urquiza, los departamentos de tres ambientes muestran más demanda que los de dos, una diferencia que refleja cómo las preferencias pueden cambiar según las características de cada barrio.

Valencia Neira señaló que, en las zonas con mayor demanda relativa, los departamentos de dos y tres ambientes explican buena parte de las reservas probables. También destacó el comportamiento de los PH en Caballito y Almagro, donde existe poca oferta publicada frente al interés que generan.

Palermo concentra el volumen, pero no toda la demanda

El ranking por cantidad de reservas estimadas confirma el peso de los barrios tradicionales del mercado inmobiliario porteño. Palermo concentra el 14% de la demanda estimada de departamentos de toda la Ciudad; Recoleta, el 12%; Caballito y Belgrano, el 10% cada uno; y Almagro, el 6%.

Palermo concentra el 14% de la demanda estimada de departamentos de toda la Ciudad. Fuente: Valencia Neira Real Estate

En conjunto, estos cinco barrios explican más de la mitad de la demanda estimada de departamentos de CABA. Detrás aparecen Balvanera, con el 5%; Villa Crespo y Villa Urquiza, con el 4% cada uno; y Flores y Núñez, con el 3%.

Sin embargo, volumen de demanda y presión sobre la oferta no son lo mismo. Palermo y Belgrano reúnen una cantidad importante de interesados, pero también cuentan con un stock amplio de propiedades en venta. Caballito, Recoleta y Almagro combinan un volumen relevante de demanda con una relación más favorable frente a las publicaciones.

También aparecen barrios como San Nicolás, Floresta y Balvanera, que no lideran en cantidad absoluta de reservas, pero sí muestran una presión elevada sobre su oferta disponible.

Valencia Neira agregó: "La principal conclusión es que el barrio solo no alcanza para entender la demanda: la cantidad de ambientes pesa tanto como la ubicación. En Recoleta, por ejemplo, hay 21 reservas estimadas cada 100 departamentos de 2 ambientes publicados y menos de 3 en los de 5 ambientes o más".

Valores en zonas demandadas

El análisis de Mercado Libre Inmuebles junto con la Universidad de San Andrés (UDESA) también coincide. El ranking de demanda para compra no está encabezado por los barrios más exclusivos, sino por opciones con valores intermedios.

Los 5 barrios más buscados para comprar en CABA:

Caballito: u$s 2.507/m2.

Palermo: u$s 3.474/m2.

Recoleta: u$s 2.776/m2.

Belgrano: u$s 3.355/m2.

Almagro: u$s 2.286/m2.

El liderazgo de Caballito y el fuerte peso de Almagro confirman que el interés del comprador se inclina hacia ubicaciones bien conectadas pero con tickets más accesibles frente al corredor norte.

Sobre el comportamiento de los valores, Florencia Salgueiro, de Palermo Inmuebles, advirtió que la mayor cantidad de propiedades publicadas obliga a los vendedores a competir y vuelve al mercado mucho más exigente con los precios: "A esto se suma la distancia entre los valores de publicación y los reales: muchos propietarios salieron a testear la plaza con cifras altas y luego debieron corregirlas para concretar las ventas".

Guayaquil al 700, en Caballito, uno de los barrios con mayor presión de demanda de CABA: registra 13 reservas estimadas cada 100 departamentos publicados, por encima del promedio porteño de 9 Mudafy

El ajuste de precios no fue generalizado en toda la Ciudad, sino más marcado en las zonas del sur y el oeste porteño, donde pesan factores como una mayor sensibilidad al financiamiento, la sobreoferta de unidades usadas y una menor percepción de estatus.

A pesar de la selectividad de la demanda, en el sector coinciden en que persisten nichos atractivos tanto para vivienda como para inversión:

Sur porteño (Lugano y Nueva Pompeya): según los datos de las plataformas inmobiliarias, presentan algunos de los valores por m2 más bajos de la Ciudad y ofrecen la mayor rentabilidad relativa.

Zonas en expansión (Parque Patricios, Boedo, Villa Luro y Paternal): destacan por su margen de crecimiento. Parque Patricios tracciona por el desarrollo del polo tecnológico y precios de entrada aún bajos, mientras que Paternal viene ganando atención por su cercanía con barrios que ya atravesaron una valorización más marcada.

De cara al cierre del año, Salgueiro proyecta un escenario de cautela pero con operaciones concretas para quienes ajusten sus pretensiones a la realidad de la plaza: “Hoy el mercado está muy atento; la demanda existe, pero actúa de forma selectiva y responde rápido solo cuando detecta una oportunidad genuina”.