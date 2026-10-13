Diego Fernández Felsenthal: "Argentina tiene un gran futuro porque tiene mucho para crecer"

El Reg. Manager Banda Ancha de Motorola Solutions se refirió a la importancia de la seguridad en las telecomunicaciones en el noveno panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El Reg. Manager Banda Ancha de Motorola Solutions, Diego Fernández Felsenthal, destacó el potencial del sector de comunicaciones en Argentina.

El Reg. Manager Banda Ancha de Motorola Solutions , Diego Fernández Felsenthal , destacó el potencial del sector de comunicaciones en Argentina , al participar del noveno panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

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En la charla moderada por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli , Fernández Felsenthal resaltó que Motorola Solutions es una firma global “que desarrolla soluciones para misión crítica, pensando en las fuerzas de seguridad y en las empresas que necesitan la comunicación crítica para funcionar, entre ellos minería y energía ”.

Fernández Felsenthal indicó que “ para Motorola esto es fundamental porque hoy buena parte de la información se trabaja con inteligencia artificial (IA) y es auditable y transparente ”.

“Hoy ayuda a determinar falsas alarmas y eventos, pero quien toma la determinación final es una persona”, aclaró y sostuvo que “ también hablamos de vidas , porque puede pasar con una persona que se cayó en una mina a 4.000 metros”.

En ese sentido, destacó que “ la ciberseguridad es fundamental en las comunicaciones y todas las empresas cada vez que desarrollamos un proyecto nos preguntan cómo es el proceso ”. “En el inicio, todas las empresas ya consideran este tema como un factor fundamental. Las conversaciones inician entendiendo las comunicaciones como la ciberseguridad”, abundó.

La integración como parte de la seguridad

Para Fernández Felsenthal, “el punto más importante de Motorola es que integra sus plataformas dentro del ecosistema y todo está conectado, entonces se puede acceder en cualquier parte del mundo”.

Sobre ese proceso, detalló: “Detectamos primero con nuestros sensores que hay un hombre caído, después, analizamos a través de la IA para saber si es real o una falsa alarma, después comunicamos a través de nuestros sistema y finalmente resolvemos”.

"También tenemos sistemas de misión crítica en las minas y hoy cualquier persona que tenga necesidad de tener información, la puede tener en cualquier parte del mundo y de forma online”, expresó.

Visión a futuro

Finalmente, Fernández Felsenthal consideró que a futuro “en la evolución de las comunicaciones, se espera la disminución de los errores en el proceso, integrando las soluciones y entendiendo qué es real y qué no con la IA”.

“Argentina tiene un gran futuro porque tiene mucho para crecer”, concluyó al mostrarse optimista sobre el potencial del país.