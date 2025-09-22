Ámbito Debate y Energy Report suman un nuevo capítulo a su ciclo de encuentros, esta vez con foco en energía y minería, dos motores clave para la competitividad y el desarrollo económico de la Argentina.
Energía y Minería, los focos de un nuevo Ámbito Debate por streaming
El encuentro será el miércoles 24 de septiembre y se transmitirá en vivo vía streaming desde la portada principal de Ámbito.com. Participan referentes de empresas, cámaras y expertos que analizarán la coyuntura y los desafíos de ambos sectores.
Esteban Urresti: "Hay que aferrarse al crédito y sostenerlo"
Marta Liotto: "Los precios van a seguir estando en el lugar que están porque hubo un sinceramiento del mercado"
El evento se realizará el miércoles 24 de septiembre de 2025 y reunirá a ejecutivos, analistas y referentes del sector privado para abordar la transición energética, el futuro del gas natural, la innovación tecnológica, la minería del cobre y las oportunidades de comercio internacional.
A lo largo de la jornada, que se transmitirá en vivo y de forma gratuita por streaming, se desplegarán siete paneles temáticos con figuras de compañías líderes y cámaras empresariales.
El programa del Ámbito Debate Energía y Minería
9.00 – Panel 1: La transición energética HOY: gas natural y generación eléctrica
Agustina Jefremov, Gerente de Asuntos Corporativos y Regulatorios de AES
Adrián Salvatore, Director de Asuntos Corporativos de Central Puerto
Mauricio Cordiviola, Director de Operaciones de Camuzzi
- María Benintende, Gerenta de Estretegia de Siemens Argentina
-
Modera: Sebastián D. Penelli – Energy Report
9.45 – Panel 2: Argentina 2030: gas natural para la región y el mundo
Rodolfo Freyre, VP de Gas, Energía y Desarrollo de Negocios PAE
Soledad Lysak, Managing Director Cono Sur TotalEnergies
Modera: Julián Guarino
10.15 – Panel 3: Desafíos para el desarrollo de la cadena de proveedores
Leandro Tercic, Director General de Valmec
Ricardo Gerk, Head de Banca Comercial de Banco Comafi
Fernando Montenegro, Gerente Comercial Enterprise de Logicalis
Modera: Julián Guarino
11.00 – Panel 4: La nueva era del cobre (entrevista mano a mano)
Michael Meding, Vicepresidente y Gerente General de McEwen Copper (Proyecto Los Azules)
Modera: Sebastián D. Penelli – Energy Report
11.30 – Panel 5: Tecnología en energía y minería: IA y blockchain
Favio Casarin, geólogo y abogado en Derecho de los Recursos Naturales
Gustavo Guitera, Digital Enterprise Manager Siemens Sudamérica
Carina Papini, Hub Tech IA en Vaca Muerta
Modera: Sebastián D. Penelli – Energy Report
12.15 – Panel 6: El comercio con Argentina y la mirada internacional
Sergio Spadone, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-China
Pablo Adaniya, miembro Cámara de Comercio Sueco Argentina
Analía Canale, Directora Ejecutiva en CAMBRAS (Brasil)
Annika Klump, Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK)
Modera: Estefanía Pozzo
13.00 – Panel 7: Hablemos de minería: refundación y oportunidades
Roberto Cacciola, presidente de CAEM
Ernesto Cussianovich, Consultora Poliarquía
Manuel Gómez Bello, Federación de Proveedores Mineros
Rolando Dávila, Sec. Ejecutivo Cámara de Comercio Argentino-Chile
Modera: Sebastián D. Penelli – Energy Report
Una agenda estratégica para el desarrollo
Los debates pondrán el acento en los grandes temas de la agenda energética y minera: desde la transición hacia una matriz más limpia, el rol del gas natural en el mercado regional y global, hasta la importancia de la minería del cobre para la electromovilidad y la industria tecnológica.
También habrá un espacio dedicado a la innovación digital con inteligencia artificial y blockchain, y a la visión de las cámaras internacionales sobre el comercio con Argentina.
El cierre estará a cargo de un panel sobre la refundación de la minería y sus oportunidades para el desarrollo productivo.
El encuentro cuenta con el acompañamiento de PAE, AES, Central Puerto, Siemens, Valmec, TotalEnergies, Logicalis Argentina, Camuzzi, Comafi, DESA, Rio Tinto, Grupo L, Taca Taca, Los Azules, Energy Report, Lex Tower, Cinco Hispanos, Tortorelli y Bo Concept.
