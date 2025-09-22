Si tenés dudas comunicate

22 de septiembre 2025 - 13:05

Energía y Minería, los focos de un nuevo Ámbito Debate por streaming

El encuentro será el miércoles 24 de septiembre y se transmitirá en vivo vía streaming desde la portada principal de Ámbito.com. Participan referentes de empresas, cámaras y expertos que analizarán la coyuntura y los desafíos de ambos sectores.

El evento se realizará el miércoles 24 de septiembre de 2025 y reunirá a ejecutivos, analistas y referentes del sector privado para abordar la transición energética, el futuro del gas natural, la innovación tecnológica, la minería del cobre y las oportunidades de comercio internacional.

Informate más

A lo largo de la jornada, que se transmitirá en vivo y de forma gratuita por streaming, se desplegarán siete paneles temáticos con figuras de compañías líderes y cámaras empresariales.

El programa del Ámbito Debate Energía y Minería

9.00 – Panel 1: La transición energética HOY: gas natural y generación eléctrica

  • Agustina Jefremov, Gerente de Asuntos Corporativos y Regulatorios de AES

  • Adrián Salvatore, Director de Asuntos Corporativos de Central Puerto

  • Mauricio Cordiviola, Director de Operaciones de Camuzzi

  • María Benintende, Gerenta de Estretegia de Siemens Argentina

  • Modera: Sebastián D. Penelli – Energy Report

9.45 – Panel 2: Argentina 2030: gas natural para la región y el mundo

  • Rodolfo Freyre, VP de Gas, Energía y Desarrollo de Negocios PAE

  • Soledad Lysak, Managing Director Cono Sur TotalEnergies

  • Modera: Julián Guarino

10.15 – Panel 3: Desafíos para el desarrollo de la cadena de proveedores

  • Leandro Tercic, Director General de Valmec

  • Ricardo Gerk, Head de Banca Comercial de Banco Comafi

  • Fernando Montenegro, Gerente Comercial Enterprise de Logicalis

  • Modera: Julián Guarino

11.00 – Panel 4: La nueva era del cobre (entrevista mano a mano)

  • Michael Meding, Vicepresidente y Gerente General de McEwen Copper (Proyecto Los Azules)

  • Modera: Sebastián D. Penelli – Energy Report

11.30 – Panel 5: Tecnología en energía y minería: IA y blockchain

  • Favio Casarin, geólogo y abogado en Derecho de los Recursos Naturales

  • Gustavo Guitera, Digital Enterprise Manager Siemens Sudamérica

  • Carina Papini, Hub Tech IA en Vaca Muerta

  • Modera: Sebastián D. Penelli – Energy Report

12.15 – Panel 6: El comercio con Argentina y la mirada internacional

  • Sergio Spadone, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-China

  • Pablo Adaniya, miembro Cámara de Comercio Sueco Argentina

  • Analía Canale, Directora Ejecutiva en CAMBRAS (Brasil)

  • Annika Klump, Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK)

  • Modera: Estefanía Pozzo

13.00 – Panel 7: Hablemos de minería: refundación y oportunidades

  • Roberto Cacciola, presidente de CAEM

  • Ernesto Cussianovich, Consultora Poliarquía

  • Manuel Gómez Bello, Federación de Proveedores Mineros

  • Rolando Dávila, Sec. Ejecutivo Cámara de Comercio Argentino-Chile

  • Modera: Sebastián D. Penelli – Energy Report

Una agenda estratégica para el desarrollo

Los debates pondrán el acento en los grandes temas de la agenda energética y minera: desde la transición hacia una matriz más limpia, el rol del gas natural en el mercado regional y global, hasta la importancia de la minería del cobre para la electromovilidad y la industria tecnológica.

También habrá un espacio dedicado a la innovación digital con inteligencia artificial y blockchain, y a la visión de las cámaras internacionales sobre el comercio con Argentina.

El cierre estará a cargo de un panel sobre la refundación de la minería y sus oportunidades para el desarrollo productivo.

El encuentro cuenta con el acompañamiento de PAE, AES, Central Puerto, Siemens, Valmec, TotalEnergies, Logicalis Argentina, Camuzzi, Comafi, DESA, Rio Tinto, Grupo L, Taca Taca, Los Azules, Energy Report, Lex Tower, Cinco Hispanos, Tortorelli y Bo Concept.

