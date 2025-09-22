Energía y Minería, los focos de un nuevo Ámbito Debate por streaming







El encuentro será el miércoles 24 de septiembre y se transmitirá en vivo vía streaming desde la portada principal de Ámbito.com. Participan referentes de empresas, cámaras y expertos que analizarán la coyuntura y los desafíos de ambos sectores.

Ámbito Debate y Energy Report suman un nuevo capítulo a su ciclo de encuentros, esta vez con foco en energía y minería, dos motores clave para la competitividad y el desarrollo económico de la Argentina.

El evento se realizará el miércoles 24 de septiembre de 2025 y reunirá a ejecutivos, analistas y referentes del sector privado para abordar la transición energética, el futuro del gas natural, la innovación tecnológica, la minería del cobre y las oportunidades de comercio internacional.

A lo largo de la jornada, que se transmitirá en vivo y de forma gratuita por streaming, se desplegarán siete paneles temáticos con figuras de compañías líderes y cámaras empresariales.

El programa del Ámbito Debate Energía y Minería 9.00 – Panel 1: La transición energética HOY: gas natural y generación eléctrica

Agustina Jefremov, Gerente de Asuntos Corporativos y Regulatorios de AES

Adrián Salvatore, Director de Asuntos Corporativos de Central Puerto

Mauricio Cordiviola, Director de Operaciones de Camuzzi

María Benintende, Gerenta de Estretegia de Siemens Argentina

Modera: Sebastián D. Penelli – Energy Report 9.45 – Panel 2: Argentina 2030: gas natural para la región y el mundo Rodolfo Freyre, VP de Gas, Energía y Desarrollo de Negocios PAE

Soledad Lysak, Managing Director Cono Sur TotalEnergies

Modera: Julián Guarino 10.15 – Panel 3: Desafíos para el desarrollo de la cadena de proveedores Leandro Tercic, Director General de Valmec

Ricardo Gerk, Head de Banca Comercial de Banco Comafi

Fernando Montenegro, Gerente Comercial Enterprise de Logicalis

Modera: Julián Guarino 11.00 – Panel 4: La nueva era del cobre (entrevista mano a mano) Michael Meding, Vicepresidente y Gerente General de McEwen Copper (Proyecto Los Azules)

Modera: Sebastián D. Penelli – Energy Report 11.30 – Panel 5: Tecnología en energía y minería: IA y blockchain Favio Casarin, geólogo y abogado en Derecho de los Recursos Naturales

Gustavo Guitera, Digital Enterprise Manager Siemens Sudamérica

Carina Papini, Hub Tech IA en Vaca Muerta

Modera: Sebastián D. Penelli – Energy Report 12.15 – Panel 6: El comercio con Argentina y la mirada internacional Sergio Spadone, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-China

Pablo Adaniya, miembro Cámara de Comercio Sueco Argentina

Analía Canale, Directora Ejecutiva en CAMBRAS (Brasil)

Annika Klump, Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK)

Modera: Estefanía Pozzo 13.00 – Panel 7: Hablemos de minería: refundación y oportunidades Roberto Cacciola, presidente de CAEM

Ernesto Cussianovich, Consultora Poliarquía

Manuel Gómez Bello, Federación de Proveedores Mineros

Rolando Dávila, Sec. Ejecutivo Cámara de Comercio Argentino-Chile

Modera: Sebastián D. Penelli – Energy Report image Una agenda estratégica para el desarrollo Los debates pondrán el acento en los grandes temas de la agenda energética y minera: desde la transición hacia una matriz más limpia, el rol del gas natural en el mercado regional y global, hasta la importancia de la minería del cobre para la electromovilidad y la industria tecnológica. También habrá un espacio dedicado a la innovación digital con inteligencia artificial y blockchain, y a la visión de las cámaras internacionales sobre el comercio con Argentina. El cierre estará a cargo de un panel sobre la refundación de la minería y sus oportunidades para el desarrollo productivo. El encuentro cuenta con el acompañamiento de PAE, AES, Central Puerto, Siemens, Valmec, TotalEnergies, Logicalis Argentina, Camuzzi, Comafi, DESA, Rio Tinto, Grupo L, Taca Taca, Los Azules, Energy Report, Lex Tower, Cinco Hispanos, Tortorelli y Bo Concept.