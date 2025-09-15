Marta Liotto: "Los precios van a seguir estando en el lugar que están porque hubo un sinceramiento del mercado"

La expresidenta del Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires ( Cucicba ), Marta Liotto , analizó la actualidad del sector en un contexto cambiante al participar del cuarto panel de Ámbito Debate sobre Real Estate , moderado por los periodistas Andrea Glikman y José Luis Cieri .

Liotto puso el foco en la situación actual y analizó que “en Buenos Aires teníamos un escenario el viernes y hoy tenemos otro” , en alusión al resultado de las elecciones bonaerenses celebradas el domingo pasado.

“Cerramos el viernes con un muy buen índice de operaciones y de consultas. Más allá de que algunos bancos nos planteaban que suspendían los créditos hasta nuevo aviso y que las tasas subieron, el escenario era creíble y de confianza”, sostuvo la referente del sector y contrapuso: “Después de las elecciones y la suba del dólar, empezó una encrucijada” .

“No es la primera vez que pasa, el movimiento del dólar genera mucho ruido en el momento de la concreción de la operación y asusta por momentos para contraer un crédito. Pero hay que generar confianza y tranquilidad desde el Ejecutivo ”, resaltó.

Al referirse al futuro del crédito, Liotto indicó que “las carpetas que están iniciadas están bien y tienen que darle para adelante y aprovechar la posibilidad de llegar a la vivienda propia”, para luego destacar que “es un escenario único que pasó en el gobierno de Mauricio Macri y hubo una meseta hasta que Javier Milei puso en marcha los créditos hipotecarios”.

Con respecto a los cambios en el último año y medio, Liotto cuestionó que “el sistema anterior era la nada misma, prácticamente no había operaciones inmobiliarias, salvo las denominadas de Registro Civil” y graficó: “Suegros y chicos ponían una cantidad para comprar un monoambiente porque se casaban o se vendía el inmueble familiar de la abuela que había fallecido y se ponía en venta para distribuir el capital”.

Las cifras del mercado inmobiliario

En cuanto a los valores del sector, Liotto precisó que está “la búsqueda del monoambiente para el que se inicia o la abuela que busca vivir cerca del nieto, entre 55.000 y 75.000 dólares; y el tres ambiente para el que proyecta una familia, por encima de 130.000 dólares”.

“Lo usado es lo más buscado porque hoy está barato, más allá del barrio. Si lo tenemos que construir, sería inimaginable”, expresó y sumó a ese combo el hecho de que “las expensas son un dolor de cabeza para cualquiera, porque es un gasto fijo muy grande”, que comparó con “un alquiler de por vida” para la persona.

En tanto, apuntó que “los precios van a seguir estando en el lugar que están, no van a ir al alza”, al matizar que “hoy estamos tasando a valor justo, cerca del valor de cierre y para no endulzar el oído del vendedor, porque hubo un sinceramiento del mercado”.

Las zonas más elegidas

Al relevar barrio por barrio, Liotto admitió que “hoy es central la proximidad de los trabajos y los accesos, porque los costos de traslado se han elevado y tratan de estar cerca”, para luego puntualizar que “Caballito, Palermo y Belgrano son barrios caros, pero se consiguen ofertas porque tienen inmuebles”.

A su vez, admitió que “hay otros barrios están de moda como Villa Santa Rita, Monte Castro, Devoto y una parte de Palermo que se va extendiendo a Colegiales” y pidió “apostar al sur también, porque hay buena oportunidad de desarrollo”, aunque lo supeditó a que existan “decisiones gubernamentales apropiadas”.

Solución en el mercado de alquileres

Por otra parte, la referente del Cuciba valoró positivamente la vuelta atrás con la Ley de Alquileres. “Por suerte cambió y para solución de muchos. El inquilino venía de no encontrar y el que tenía pagaba lo que no podía para mudarse a algún lado. Hoy hay para elegir, se sientan y conversan el valor, porque el propietario escucha, no le conviene tener la propiedad vacía porque es un costo importante”, observó.

A la par, sostuvo que “es el escenario propicio para las dos partes porque el inquilino puede conversar todo y el propietario tiene una renta realmente importante en dólares”, aunque reconoció que “faltaría un poquito que los sueldos acompañen”.