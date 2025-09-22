SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de septiembre 2025 - 14:55

Balón de Oro 2025: se dio a conocer el puesto de Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister

La cuenta oficial del Balón de Oro está dando a conocer los puestos finales de la elección del Balón de Oro de este año y ya figuraron los argentinos.

Se dio a conocer el puesto de Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister en el Balón de Oro 2025

Se dio a conocer el puesto de Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister en el Balón de Oro 2025

A la espera de la gala del Balón de Oro 2025, que comenzará desde las 16 en París, se van filtrando los resultados por parte de la revista France Football sobre los 30 mejores jugadores del mundo.

Así las cosas, se acaban de conocer los lugares que ocupan tanto Alexis Mac Allister como Lautaro Martínez. Fue a través de la cuenta oficial del Balón de Oro.

Informate más

El delantero de la Selección argentina finalizó en el puesto 20 del ranking, mientras que el mediocampista lo hizo en el 22°.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias