Jensen Huang rompió el silencio tras dejar Nvidia: reconoció "errores" y aseguró que sería un "honor" volver como CEO + Agregar ámbito en









A cinco días de su salida, el fundador de la empresa publicó un mensaje en el que pidió disculpas y asumió la responsabilidad por los conflictos generados. Su posible reincorporación dependerá de la decisión del directorio, mientras continúa una investigación interna por sus relaciones personales y la eventual exposición de información confidencial de la compañía.

Jensen Huang reconoció errores y manifestó su intención de volver a liderar Nvidia. NVIDIA

Jensen Huang, fundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, aseguró que aceptaría volver a dirigir la compañía si la junta directiva considera conveniente su regreso. En sus primeras declaraciones públicas desde que dejó el cargo, el empresario reconoció que cometió “errores graves” en su vida personal y expresó su arrepentimiento por los problemas que generó dentro de la empresa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de un comunicado, Huang contó que recibió numerosos pedidos de empleados, inversores, socios comerciales y clientes que quieren que vuelva a ocupar el puesto de director ejecutivo. Frente a esos mensajes, manifestó su disposición a retomar el liderazgo de la compañía, aunque aclaró que la decisión final depende de sus autoridades. “Sería un honor responder a estos llamados y regresar como CEO”, expresó.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me.I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA.I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO.Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours.Jensen — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026 En su mensaje, Huang también reconoció que no estuvo a la altura de las responsabilidades que tenía como máximo directivo y pidió disculpas por las dificultades que sus decisiones provocaron en la junta de la empresa. Además, aseguró que asumirá las consecuencias de sus actos y que colaborará con la investigación independiente que se encuentra en marcha.

El regreso de Jensen Huang a Nvidia sigue en duda pese al apoyo de Trump y la presión política Sin embargo, su intención de regresar no significa que Nvidia esté preparando su reincorporación. Según trascendió, el directorio no tiene previsto por ahora devolverle el cargo y mantiene como prioridad esclarecer los hechos que derivaron en su salida.

Mientras tanto, el empresario recibió muestras de apoyo de distintas figuras del sector tecnológico y del presidente estadounidense Donald Trump, quienes se mostraron favorables a que tenga una nueva oportunidad al frente de la compañía. Incluso, una campaña impulsada para solicitar su regreso consiguió reunir una importante cantidad de adhesiones.

A la controversia empresarial se sumó la intervención de legisladores estadounidenses, que buscan conocer más detalles sobre el caso y sus posibles implicancias para la seguridad nacional. Huang aceptó participar en una entrevista ante comisiones del Congreso prevista para el próximo 1 de diciembre. Por ahora, el regreso del fundador sigue sin estar definido. Aunque dejó en claro que estaría dispuesto a recuperar su puesto, la decisión dependerá de la junta directiva, que deberá evaluar tanto las consecuencias del escándalo como el futuro de una de las compañías más importantes de la industria tecnológica.