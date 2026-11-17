Jensen Huang, fundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, aseguró que aceptaría volver a dirigir la compañía si la junta directiva considera conveniente su regreso. En sus primeras declaraciones públicas desde que dejó el cargo, el empresario reconoció que cometió “errores graves” en su vida personal y expresó su arrepentimiento por los problemas que generó dentro de la empresa.
Jensen Huang rompió el silencio tras dejar Nvidia: reconoció "errores" y aseguró que sería un "honor" volver como CEO
A cinco días de su salida, el fundador de la empresa publicó un mensaje en el que pidió disculpas y asumió la responsabilidad por los conflictos generados. Su posible reincorporación dependerá de la decisión del directorio, mientras continúa una investigación interna por sus relaciones personales y la eventual exposición de información confidencial de la compañía.
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A través de un comunicado, Huang contó que recibió numerosos pedidos de empleados, inversores, socios comerciales y clientes que quieren que vuelva a ocupar el puesto de director ejecutivo. Frente a esos mensajes, manifestó su disposición a retomar el liderazgo de la compañía, aunque aclaró que la decisión final depende de sus autoridades. “Sería un honor responder a estos llamados y regresar como CEO”, expresó.
En su mensaje, Huang también reconoció que no estuvo a la altura de las responsabilidades que tenía como máximo directivo y pidió disculpas por las dificultades que sus decisiones provocaron en la junta de la empresa. Además, aseguró que asumirá las consecuencias de sus actos y que colaborará con la investigación independiente que se encuentra en marcha.
El regreso de Jensen Huang a Nvidia sigue en duda pese al apoyo de Trump y la presión política
Sin embargo, su intención de regresar no significa que Nvidia esté preparando su reincorporación. Según trascendió, el directorio no tiene previsto por ahora devolverle el cargo y mantiene como prioridad esclarecer los hechos que derivaron en su salida.
Mientras tanto, el empresario recibió muestras de apoyo de distintas figuras del sector tecnológico y del presidente estadounidense Donald Trump, quienes se mostraron favorables a que tenga una nueva oportunidad al frente de la compañía. Incluso, una campaña impulsada para solicitar su regreso consiguió reunir una importante cantidad de adhesiones.
A la controversia empresarial se sumó la intervención de legisladores estadounidenses, que buscan conocer más detalles sobre el caso y sus posibles implicancias para la seguridad nacional. Huang aceptó participar en una entrevista ante comisiones del Congreso prevista para el próximo 1 de diciembre.
Por ahora, el regreso del fundador sigue sin estar definido. Aunque dejó en claro que estaría dispuesto a recuperar su puesto, la decisión dependerá de la junta directiva, que deberá evaluar tanto las consecuencias del escándalo como el futuro de una de las compañías más importantes de la industria tecnológica.