El mercado inmobiliario aguarda por el regreso de los créditos hipotecarios

El vicepresidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires , Esteban Urresti ; y la expresidenta del Colegio Inmobiliario de la Ciudad ( Cucicba ), Marta Liotto ; participaron del cuarto panel de Ámbito Debate sobre Real Estate .

Durante la charla, moderada por los periodistas de Ámbito, Andrea Glikman y José Luis Cieri , Liotto, quien está próxima a volver a asumir funciones al frente del Cucicba, puso el foco en la situación actual y analizó que “en Buenos Aires teníamos un escenario el viernes y hoy tenemos otro” , en alusión al resultado de las elecciones bonaerenses.

“Cerramos el viernes con un muy buen índice de operaciones y de consultas. Más allá de que algunos bancos nos planteaban que suspendían los créditos hasta nuevo aviso y que las tasas subieron, el escenario era creíble y de confianza”, sostuvo la referente del sector y contrapuso: “Después de las elecciones y la suba del dólar, empezó una encrucijada ”.

“No es la primera vez que pasa, el movimiento del dólar genera mucho ruido en el momento de la concreción de la operación y asusta por momentos para contraer un crédito. Pero hay que generar confianza y tranquilidad desde el Ejecutivo ”, resaltó.

Al referirse al futuro del crédito, Liotto indicó que “las carpetas que están iniciadas están bien y tienen que darle para adelante y aprovechar la posibilidad de llegar a la vivienda propia”, comparando que “es un escenario único que pasó en el gobierno de Mauricio Macri y hubo una meseta hasta que Javier Milei puso en marcha los créditos hipotecarios” .

A su turno, Urresti reconoció que las escrituras “han crecido muchísimo en el primer semestre y llegamos a orillar las 7.000 escrituras hipotecarias” y aseguró que “la necesidad del usuario está”, por lo que expresó: “Si el gobierno cumple con dejar de exigir que los bancos le presten dinero a ellos, van a necesitar prestar”.

“Son estos cimbronazos a los que estamos acostumbrados, pero serán superados. Los bancos han obtenido una agilidad que cuando comenzó no la había porque estaba el parking para comprar dólares, hoy está muy aceitado. Dicen los bancos que se han quedado sin flujo, pero donde esto se normalice va a volver porque está la necesidad”, insistió.

En esa línea, el escribano resumió: “El secreto está en que haya una forma estable de la economía, porque las operaciones inmobiliarias responden a razones de tiempo. No es una operación financiera o especulativa donde entrás hoy y salís mañana. Desde el desarrollador que arma un edificio para entregar en tres años o el particular que compra algo usado para vivir unos años, necesita tener una proyección razonable o estable”.

Cambios y precios en el mercado inmobiliario

Al referirse a los cambios en el último año y medio, Liotto cuestionó que “el sistema anterior era la nada misma, prácticamente no había operaciones inmobiliarias, salvo las denominadas de Registro Civil” y graficó: “Suegros y chicos ponían una cantidad para comprar un monoambiente porque se casaban o se vendía el inmueble familiar de la abuela que había fallecido y se ponía en venta para distribuir el capital”.

Por eso, insistió en que “hay que aferrarse al crédito y sostenerlo”. “Si podemos concientizar que este es el camino y contagiar a los funcionarios de cuidar la herramienta, es una gran industria”, agregó. A la par, Urresti valoró que “una operación dinamiza y se vuelca en otras dos más, porque el que se achica, le vende a alguien que se está agrandando y va a otro lugar más chico”.

En esa línea, indicó que “hay un problema con el edificio en construcción y es que los costos de los departamentos están muy alejados del valor del mercado, porque el costo de reposición es muy alto”.

Sobre el comportamiento de los compradores, indicó que “el promedio de escrituras es del orden de 115.000 o 120.000 dólares”, a lo cual se sumó Liotto para revelar que esto se da porque está “la búsqueda del monoambiente para el que se inicia o la abuela que busca vivir cerca del nieto, entre 55.000 y 75.000 dólares y el tres ambiente para el que proyecta una familia, por encima de 130.000”.

“Lo usado es lo más buscado porque hoy está barato, más allá del barrio. Si lo tenemos que construir, sería inimaginable”, expresó y sumó a ese combo el hecho de que “las expensas son un dolor de cabeza para cualquiera, porque es un gasto fijo muy grande”, que comparó con “un alquiler de por vida” para la persona.

En tanto, apuntó que “los precios van a seguir estando en el lugar que están, no van a ir al alza”, destacando que “hoy estamos tasando a valor justo, cerca del valor de cierre y para no endulzar el oído del vendedor, porque hubo un sinceramiento del mercado”.

En esa línea, Urresti agregó que “muchos buscan PH para evitar las expensas” y cuestionó “por qué los costos de mantenimiento son tan altos comparando con otros lugares del mundo, porque a veces llegan a ser prohibitivos”.

A su vez, llamó a “hacerse asesorar por un escribano” antes de la operación “porque da mucha tranquilidad” y aclaró que el proceso de escrituración puede durar “diez días”, mientras aclaró algunos cuestionamientos sobre los honorarios al aclarar que en la Ciudad “el Impuesto de Sellos es muy alto y por suerte desapareció el impuesto a la transferencia de inmuebles”.

Las zonas más elegidas

Al analizar a la capital del país por barrio, Liotto admitió que “hoy es central la proximidad de los trabajos y los accesos, porque los costos de traslado se han elevado y tratan de estar cerca”, para luego puntualizar que “Caballito, Palermo y Belgrano son barrios caros, pero se consiguen ofertas porque tienen inmuebles”.

A su vez, admitió que “hay otros barrios están de moda como Villa Santa Rita, Monte Castro, Devoto y una parte de Palermo que se va extendiendo a Colegiales” y pidió “apostar al sur también, porque hay buena oportunidad de desarrollo”, aunque lo supeditó a que existan “decisiones gubernamentales apropiadas”.

En paralelo, Urresti contrastó que “hay barrios castigados como puede ser la City o Tribunales, que tienen una carencia de habitantes importantes” y analizó: “La pandemia pegó mucho, pero se va a reacondicionar en parte porque la presencialidad está volviendo a seducir a la gente y hay muchos inmuebles que no se pueden reconvertir”.

Cambio positivo en el mercado de alquileres

Por otra parte, Liotto valoró positivamente la vuelta atrás con la Ley de Alquileres. “Por suerte cambió y para solución de muchos. El inquilino venía de no encontrar y el que tenía pagaba lo que no podía para mudarse a algún lado. Hoy hay para elegir, se sientan y conversan el valor, porque el propietario escucha, no le conviene tener la propiedad vacía porque es un costo importante”, observó.

La referente del Cuciba sostuvo que “es el escenario propicio para las dos partes porque el inquilino puede conversar todo y el propietario tiene una renta realmente importante en dólares”, aunque reconoció que “faltaría un poquito que los sueldos acompañen”.

En la misma línea, Urresti valoró que “hay mucho más dinamismo” y se mostró crítico con los cambios en el sector. “Antes sabías que alquilabas, hasta que los legisladores quisieron mejorar todo”, planteó y sentenció: “Lo mejor es lo enemigo de lo bueno a veces”.