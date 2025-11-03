Nazarena Treveset: "Hay que ser claros y honestos porque a mayor información, menores costos".

La presidenta de IRMA se refirió a “la cultura de riesgos” al exponer en el séptimo panel de Ámbito Debate, coorganizado con FANDOM de Seguros.

La presidenta de IRMA, Nazarena Treveset , se refirió a la importancia de la precisión informativa durante el séptimo panel de Ámbito Debate , coorganizado con FANDOM de Seguros , titulado “Riesgos y Seguros, lo que toda empresa necesita saber”.

En el ciclo, moderado por la periodista Eliana Carelli , Treveset trazó un diagnóstico del paradigma al señalar que “ antes hablábamos de cultura asegurativa y hoy de cultura de riesgos porque estamos en otra etapa ”.

Con respecto a IRMA, contó que “nació hace menos de un año y busca profesionalizar el sector” y la definió como “una comunidad de profesionales que gestionamos riesgos y seguros dentro de las organizaciones y se establece un espacio de debate, se comparten experiencias y casos reales”.

La elaboración de una matriz de riesgo

“Hoy empresas grandes y más pequeñas hablamos de riesgos y todas deberíamos tener nuestra matriz de riesgo, que no es ciencia ficción ni un producto de la NASA, sino que se empieza por identificar los riesgos que afectan a tu organización y ponerlos blanco sobre negro”, expresó Treveset.

La referente de IRMA desterró la idea de no pensar para que algo no ocurra y planteó: “Muchas veces se cree que, si no los escribís, no van a pasar, pero tenés que pensar en catastrófico y después las probabilidades son casi nulas, pero tenés que tener dentro del mapeo de riesgos aquellas situaciones que te dejen fuera del juego”.

A la par, resaltó que “hoy el paradigma es otro y nos podemos apoyar en los otros jugadores que nos pueden ayudar a analizar el riesgo, no como antes que era el bróker y la aseguradora por un lado y el bróker con el asegurado por otro”.

“A mí me gusta explicar el riesgo desde el catastrófico, cuál es tu pérdida máxima. A veces se pueden poner cláusulas en específico y otras veces no hay cobertura. El riesgo no se puede transferir, a lo sumo mitigar”, analizó.

Información y planes de contingencia

Para Treveset, “es entendible en este contexto económico que se intenten bajar los costos y se puede analizar si te sirve un deducible tan bajo en determinado producto”, pero puso el foco en la recopilación de datos. “A mayor información, menores costos, también así lo lee la aseguradora. Hay que ser claros y honestos con la información”, sentenció.

A su vez, insistió en la importancia de “tener planes de contingencia, por más que sea simple”, al señalar que “son buenos modelos a seguir y más con los riesgos climáticos que hay hoy”.

En paralelo, añadió la capacitación a los contratistas. “Vos podés tener muy buenas prácticas de trabajo, pero tenés que ver quiénes son los que trabajan ahí y cómo usan el lugar y cómo los controlan. Por ahí una persona trabajó sin permiso o sin capacitación y te quemó una nave”, expresó.