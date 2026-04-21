Seguro de auto: cuáles son los barrios con las pólizas más altas y más bajas de CABA + Seguir en









Un relevamiento privado reveló que el costo de asegurar un mismo vehículo en la Ciudad puede variar en más de $14.000 mensuales según la zona donde se guarda.

El precio final del seguro puede variar según la zona. Foto de Tumisu en Pixabay

El barrio en el que se vive puede hacer una diferencia en el valor del seguro de un auto en la Ciudad de Buenos Aires. Un relevamiento privado mostró que las pólizas más económicas se concentran en zonas del corredor norte y áreas con mayor disponibilidad de cocheras, mientras que en los barrios del sur porteño y en sectores con mayor densidad de tránsito los valores trepan con fuerza.

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De acuerdo con un informe elaborado por 123Seguro, la ubicación del vehículo sigue siendo uno de los factores centrales al momento de definir la prima mensual. Las aseguradoras ponderan variables como siniestralidad histórica, exposición en la vía pública, frecuencia de robos y circulación diaria para determinar el costo final de la cobertura. El análisis revela cómo influye el código postal en la prima de un vehículo tecnológico de última generación, tomando como referencia al BYD Dolphin Mini, el modelo eléctrico más vendido de marzo de 2026.

En un contexto donde se patentaron 48.972 unidades 0 km en marzo, los vehículos 100% eléctricos (BEV) registraron un crecimiento del 917,3% respecto al mismo mes del año anterior. Mientras que en marzo de 2025 se patentaron apenas 52 unidades, este año el segmento despegó impulsado por el cupo del Gobierno que permite la importación sin el arancel extrazona.

Los barrios con seguros más baratos Entre los barrios porteños con pólizas más accesibles aparecen zonas de alto poder adquisitivo o con mayor infraestructura para guardar vehículos. El ranking de abril quedó encabezado por:

Puerto Madero: $111.649 por mes

$111.649 por mes Colegiales / Belgrano: $111.999

$111.999 Recoleta: $113.028

$113.028 Núñez: $113.324

$113.324 Villa Urquiza: $117.362 Según el informe, en estas zonas influye una menor frecuencia de siniestros y una mayor proporción de autos guardados en estacionamientos privados, lo que reduce el riesgo para las compañías.

Los barrios donde el seguro cuesta más En el otro extremo, las primas más elevadas se registran en sectores con mayor exposición del vehículo en la calle y estadísticas de siniestros más altas. El ranking de los barrios más caros quedó conformado por: Pompeya: $126.433 por mes

$126.433 por mes Liniers / Mataderos: $125.941

$125.941 La Boca: $124.862

$124.862 Villa Soldati: $124.820

$124.820 Boedo: $124.279 La diferencia entre el barrio más barato y el más caro supera los $14.700 mensuales, un monto que en términos anuales puede representar un sobrecosto cercano a $180.000 para un mismo vehículo eléctrico con igual cobertura. En el sector asegurador explican que el código postal se volvió una variable importante para calcular riesgos. Más allá del modelo del auto, la zona donde duerme el vehículo puede modificar la prima mensual.