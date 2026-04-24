La policía de Perú allanó la vivienda del exjefe de la oficina electoral por presuntas irregularidades en los comicios

El país latinoamericano llevó adelante los comicios presidenciales el pasado 12 de abril. A casi dos semanas de cerradas las urnas, los resultados finales todavía no fueron oficializados y crece la tensión en medio de denuncias por irregularidades.

La policía avanza en allanamientos a 12 domicilios por denuncias de irregularidades en los comicios.

El capítulo electoral de Perú sumo este viernes un episodio de tensión luego de que la policía llevará adelante nuevos allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en las elecciones del 12 de abril. En detalle, fueron confirmados operativos en hasta 12 inmuebles, entre ellos el domicilio del exjefe de la oficina electoral, Piero Corvetto, en el marco de una causa por “colusión agravada”.

A través de un mensaje en X, acompañado por imágenes del procedimiento, las autoridades señalaron que también se intervino la propiedad del representante legal de una empresa vinculada al proceso electora l. Registros difundidos por medios locales mostraron el ingreso de agentes a la vivienda de Corvetto, ubicada en el distrito limeño de Miraflores, tras la correspondiente orden judicial.

El operativo estuvo a cargo de la unidad anticorrupción de la policía, en coordinación con fiscales, en medio de un clima de creciente cuestionamiento público sobre el desarrollo de los comicios. La investigación, encabezada por el fiscal Raúl Martínez, incluyó el secuestro de teléfonos móviles, computadoras portátiles y documentació n relevante en la residencia del exfuncionario, según informó la radio RPP.

Hasta el momento, Keiko Fujimore se perfila como la única candidata confirmada para el ballotage y espera por su contrincante.

Desde la defensa, el abogado Ricardo Sánchez precisó a Reuters que la Justicia autorizó el allanamiento, pero rechazó el pedido de detención preliminar. En ese sentido, aseguró que Corvetto se encuentra a disposición de las autoridades y colaborando con la investigación.

El exjefe electoral había presentado su renuncia el martes, tras una jornada marcada por fallas logísticas que derivaron en demoras tanto en los centros de votación como en la difusión de los resultados oficiales. En su carta de salida, negó la existencia de irregularidades.

El lento avance del escrutinio alimentó denuncias de fraude por parte de algunos candidatos, aunque observadores de la Unión Europea señalaron que no encontraron evidencias que respalden esas acusaciones. En paralelo, las autoridades iniciaron la revisión de miles de votos impugnados por errores en las boletas, lo que profundizó los retrasos.

Elecciones en Perú: cómo está el panorama de resultados de cara al ballotage

Con el 95% de las mesas escrutadas hasta el viernes, la candidata de derecha Keiko Fujimori encabeza el conteo con el 17%, lo que le garantiza un lugar en el balotaje previsto para el 7 de junio. La definición de su rival, sin embargo, sigue abierta: el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga disputan el segundo puesto con el 12% y el 11,9%, respectivamente.

Hasta el momento, así avanza el recuento de votos de los principales candidatos en Perú: