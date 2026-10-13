Santiago Milic: "Todo lleva tecnología y es muy importante que las cosas se hagan a conciencia desde el diseño" + Agregar ámbito en









El director de Ingeniería de Prosegur Security puso el foco en las soluciones integrales durante el noveno panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El director de Ingeniería de Prosegur Security, Santiago Milic, se refirió a la importancia de las soluciones tecnológicas integrales.

El director de Ingeniería de Prosegur Security, Santiago Milic, analizó la importancia de las soluciones tecnológicas integrales durante su paso por el noveno panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería, moderado por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli.

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Milic afirmó que Prosegur “es una empresa de seguridad y tecnología que se dedica a brindar soluciones que van desde personas, información y tecnología, todo coordinado con los centros de monitoreo”.

La importancia de la ciberseguridad Al referirse a la creciente importancia de la ciberseguridad, Milic señaló: “Desde el punto de vista de los datos, hay que tener mucho cuidado. Son emprendimientos muy importantes que empiezan a estar en el ojo de ciberataques y hay que ser muy cuidadosos con el manejo de los datos y de la información”.

“Todo lleva tecnología al final del día. Entonces, es muy importante que las cosas se hagan a conciencia desde el diseño”, sostuvo ante la posibilidad de ataques.

En esta línea, puso sobre la mesa un ejemplo de Prosegur. “Estamos en un lugar un poco fino donde hasta el mismo dron que despachás a hacer una tele ronda automática le puedas cargar IA y algoritmos adecuados a la industria que estás trabajando”, explicó.

Y apuntó: “No es lo mismo proteger un predio de una fábrica que un pozo petrolero donde tenés que cuidar que las chimeneas tengan tal característica el humo. Es muy adecuado para cada uno de los mercados y eso vuelve mucho más productivo todo. No es solamente una cámara para ver qué sucedió, sino que te sirve de sensor inteligente”, aseveró. Seguridad híbrida Milic valoró la búsqueda de “seguridad híbrida” de Prosegur, que va “desde la gente presencial a la tecnología para cuidar clientes en operación y bienes”. “Nosotros participamos desde una protección contra incendios en un emprendimiento minero de litio hasta la protección perimetral. Es decir que acompañamos el ciclo de vida del proyecto casi desde la construcción”, expresó y resaltó que “gracias a la IA, hoy esa persona puede cuidar mucho más y ser más productiva”. Un futuro con mayor autonomía De cara a lo que viene, Milic anticipó que “va a haber más autonomía y va a ir evolucionando la capacidad computacional, al igual que el ancho de banda y la híper conectividad”. “El crecimiento es ilimitado en cierta manera porque el nuestro es un país que hace un tiempo no estaba tan conectado”, agregó.