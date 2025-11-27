Mauro Icardi fue declarado "deudor alimentario" y se conoció la gran cifra que le debe a Wanda Nara + Seguir en









El jugador del Galatasaray deberá pagar lo que le corresponde antes de regresar al país, de lo contrario, los abogados de su expareja podrían pedir su detención.

“La orden de Wanda hoy a sus abogados es ir por todo”, aclaró el periodista Guido Zaffora sobre la decisión de la conductora para obtener la suma total que le corresponde.

Mauro Icardi y Wanda Nara continúan atravesando una batalla legal tras el divorcio. En esta ocasión, la empresaria obtuvo apoyo de la Justicia argentina en la causa por la cuota alimentaria, que el exjugador de Galatasaray no paga hace un año. Debido a esto, Icardi ingresó a la lista de deudores morosos.

"Sumamente inesperado, sobre todo para la defensa de Mauro Icardi, porque este documento, lo que refleja que Mauro Icardi está oficialmente como deudor alimentario. Está en el registro de padres morosos”, expresó Guido Zaffora al aire en el Diario de Mariana por América TV.

“Esto ya lo había presentado el abogado de Wanda, Nicolás Payerola, el exabogado, hace dos meses. La justicia había estudiado el caso, Marcovecchio y Piro apelan a esta situación y quedó en un gris. Ahora, el juez Hagopian, con este documento, hace instantes nada más lo confirmó", añadió.

cuota alimentaria icardi El documento que establece a Icardi en la lista de deudores alimentarios. X “Tal como apuntó la Sra. Defensora, el recurrente no ha rebatido el eje central de la decisión, constituido por la falta de acreditación de los pagos de los alimentos provisorios fijados por el juez de grado en el principal, modificado por esta Sala, y que, según la liquidación ponderada en la resolución apelada, corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025″, confirmó el documento firmado por los jueces Gastón M. Polo Olivera y Carlos A. Carranza Casares.

La cifra millonaria que Icardi le debe a Wanda por la cuota alimentaria de sus hijas Luego de leer en detalle todo el documento donde se explicita la inscripción de Mauro Icardi como deudor alimentario, Mariana Fabbiani le consultó a Guido Zaffora: “¿Y qué pasa con el embargo que había sobre la Casa de los Sueños, que eso es lo que garantizaba que él no fuera deudor?”. A lo que el periodista detalló: “Bueno, correcto. Viene el tema de dinero ahora. ¿Cuánto debe Mauro Icardi? Y atención con esta cifra, porque hoy cuando hablé me sorprendí. Mauro debe u$s600.000“.

cuota alimentaria icardi 2 El documento salió a la luz a tan solo días de que el jugador del Galatasaray se reencontrará con sus hijas en Argentina X “La orden de Wanda hoy a sus abogados es ir por todo”, aclaró Zaffora sobre la decisión de la conductora para obtener la suma total que le corresponde. “Lo que falta ahora que la Justicia diga si tiene razón Wanda o Mauro es la restitución. Y después un tema no menor, que puede perjudicar a Mauro, tiene que ver con los próximos viajes a la Argentina. Porque Wanda puede pedir que Icardi cuando esté acá en el país que no salga”, ratificó.