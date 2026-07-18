Los Pumas reaccionaron sobre el final, pero cayeron ante Inglaterra en Santiago del Estero + Agregar ámbito en









El seleccionado argentino perdió 31-24 por la tercera fecha del certamen. Bautista Delguy apoyó en la última jugada, pero el try que podía darle el empate fue anulado tras la revisión del TMO.

Los Pumas estuvieron cerca de igualar el partido en la última jugada, pero el TMO anuló el try de Bautista Delguy.

Los Pumas estuvieron a centímetros de concretar una remontada memorable, pero finalmente perdieron 31-24 ante Inglaterra en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la tercera fecha del Nations Championship.

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El equipo dirigido por Felipe Contepomi, que utilizó una camiseta en homenaje a la Selección argentina campeona del Mundial de México 1986, tuvo un comienzo adverso y sufrió la efectividad del conjunto europeo. Tommy Freeman y Ben Earl, en dos oportunidades, apoyaron los tries que le permitieron al XV de la Rosa irse al descanso con una ventaja considerable.

Argentina apenas logró descontar en la primera mitad mediante un penal de Tomás Albornoz y además perdió temporalmente a Mateo Carreras, quien recibió una tarjeta amarilla por un golpe sobre Freeman.

La reacción de Los Pumas y un final cargado de suspenso El seleccionado nacional mostró otra actitud en el complemento y rápidamente volvió a meterse en partido con un try de Mateo Carreras, convertido por Albornoz. Más tarde, un try penal acercó todavía más al conjunto local, que durante varios minutos jugó con superioridad numérica por las amonestaciones de Jack van Poortvliet y Alex Coles.

Sin embargo, Inglaterra resistió el momento más complicado y recuperó el control con los tries de Marcus Smith e Immanuel Feyi-Waboso. Los Pumas, que también sufrieron las amarillas de Joaquín Oviedo y Santiago Carreras, quedaron nuevamente obligados a remontar.

En el cierre, Justo Piccardo apoyó un try y Albornoz convirtió rápidamente para dejar el marcador 31-24. Con el tiempo cumplido, Argentina tuvo una última oportunidad y Bautista Delguy llegó al ingoal luego de una extensa jugada. La acción fue revisada durante varios minutos por el TMO, que determinó que el jugador argentino había apoyado el codo fuera del campo antes de marcar. De esa manera, se anuló el try que podía llevar el encuentro al empate y permitirle a Los Pumas buscar la victoria con la conversión. Con este resultado, Argentina terminó la primera parte del Nations Championship con una victoria ante Gales y dos derrotas frente a Escocia e Inglaterra. En noviembre afrontará como visitante sus compromisos contra Francia, Irlanda e Italia.