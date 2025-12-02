Buenos Aires y Formosa denunciaron que Nación las excluyó de un comunicado de las provincias a favor de las vacunas

El escrito fue publicado el fin de semana por el ministro de Salud Mario Lugones y contó con la firma de 22 de los 24 distritos. "Nos marginaron del comunicado", explicaron las jurisdicciones ausentes.

La provincia de Buenos Aires y Formosa denunciaron que el Gobierno las excluyó de un comunicado firmado por 22 ministros de Salud provinciales y por el titular de la cartera sanitaria nacional, Mario Lugones , a favor de la vacunación. "Nos marginaron del comunicado", dispararon.

Este fin de semana, a través de su cuenta de X, Lugones dio a conocer un breve texto titulado "Las vacunas son seguras y salvan vidas", que fue rubricado por la amplía mayoría de los ministros de Salud de los distritos. Solo quedaron afuera los bonaerenses y formoseños.

Si bien no aludió específicamente, el escrito se lanzó apenas días después de una charla de activistas antivacunas en el Congreso, que fue organizada por la diputada chaqueña del PRO Marilú Quiroz , quien incluso fue repudiada por sus propios compañeros de espacio político.

"Ratificamos nuestra convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del calendario", reza el comunicado firmado por 22 de los 24 ministros de Salud provinciales.

Al respecto, el titular de la cartera sanitaria bonaerense, Nicolás Kreplak , explicó su ausencia y cargó contra el gobierno de Javier Milei por no haberlo convocado. "La PBA obviamente apoya a las vacunas y la vacunación. Solo nos marginaron del comunicado. Evidentemente no están a la altura de las circunstancias", protestó en redes sociales.

También aseguró que "además del comunicado, provean las vacunas, impulsen planes de implementación e inviertan en difusión y promoción".

Siguiendo esa tónica, el ministro de Desarrollo Humano de Formosa, Aníbal Gómez, formalizó su "profundo malestar" con la situación en una carta oficial dirigida a Mario Lugones, al tiempo que denunció un "acto discriminatorio" del Ministerio de Salud de la Nación. "No hemos recibido ninguna comunicación oficial para adherir al comunicado", dijo el funcionario de la administración Gildo Insfrán.

En la carta, Gómez aclara que Formosa jamás fue consultada respecto de la firma del comunicado nacional, y remarca que de existir un requerimiento formal, la provincia hubiera respondido afirmativamente porque sostiene desde hace décadas una política ejemplar en materia de inmunización.

A la par, el funcionario subraya que Formosa cumple estrictamente con el Calendario Nacional de Vacunación y ha sido "un firme defensor del esquema completo de vacunas", recordando que en numerosas oportunidades se exigió al Estado nacional no eliminar vacunas del calendario y garantizar la provisión regular para niños, adolescentes y adultos.

Asimismo, el gobierno formoseño consideró que la exclusión "quiebra el principio federal que debe regir en áreas tan sensibles como la prevención y la inmunización". En la misiva se expresa que esta situación "se aparta de los principios del espíritu federal que debe primar en todo lo vinculado a la prevención y la protección de la población, así como del carácter federal que debe tener la comunicación oficial".

Por último, le exige a Nación que de las explicaciones al respecto y solicita una rectificación pública que incorpore a Formosa dentro de las jurisdicciones firmantes.

Milei gobernadores Javier Milei evitó invitar a cuatro provincias a su reunión con los gobernadores luego de ganar las elecciones.

Caber recordar que la provincia de Buenos Aires y Formosa son comandadas por gobernadores peronistas, abiertamente enfrentados a la gestión libertaria. De hecho, ni Axel Kicillof ni Gildo Insfrán fueron invitados a la reunión que Javier Milei mantuvo con representantes de 20 provincias luego de ganar las elecciones

También fueron excluidos de esa partida el riojano Ricardo Quintela y el fueguino Gustavo Melella, cuyos ministros de Salud sí firmaron el comunicado articulado por Lugones.

De momento, el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, todavía no mantuvo encuentros con ninguno de esos cuatro jefes provinciales, quienes están apuntados por la Casa Rosada por no acompañar los planes del Presidente.