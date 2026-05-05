"La Odisea" presentó un nuevo tráiler: la película de Christopher Nolan está protagonizada por Matt Damon + Seguir en









La cinta, que llegará a los cines en julio de 2026, además cuenta con Tom Holland, Anne Hathaway y un gran elenco.

La Odisea esta basada en la epopeya griega milenaria de Homero.

Un nuevo tráiler de la película La Odisea, basada en la obra de Homero y realizada por Christopher Nolan, ya está disponible. El filme llegará a los cines el 16 de julio de 2026.

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El reciente tráiler comienza con el personaje de Charlize Theron, Calipso, preguntándole a Odiseo, interpretado por Matt Damon, qué recuerda. "Una esposa, un hijo", responde él, antes de añadir: "y luego ganamos la guerra". El clip alterna escenas de acción, como el famoso ataque del Caballo de Troya, con momentos dramáticos, como Penélope (Anne Hathaway), la esposa de Odiseo, rechazando a los pretendientes mientras espera el regreso de su marido.

Algunos de los momentos más emocionantes incluyen la batalla del héroe de Damon contra el Cíclope, sus ejércitos luchando contra mares embravecidos y la declaración final y desafiante de Odiseo: "Nadie puede interponerse entre mi hogar y yo, ni siquiera los dioses".

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La Odisea, basada en la epopeya griega milenaria de Homero, está protagonizada por Damon como Odiseo, el famoso rey de Ítaca, quien enfrentó un peligroso viaje de décadas para regresar a casa tras su triunfo en la Guerra de Troya. Tom Holland también interpreta a Telémaco, el hijo de Odiseo, junto con un elenco que incluye a Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth y Corey Hawkins.

La primera película filmada íntegramente en Imax Será la primera película filmada íntegramente con cámaras Imax y se perfila como la más cara de Nolan, quien tiene más experiencia trabajando con grandes presupuestos que la mayoría de los directores contemporáneos de Hollywood. Como secuela de Nolan tras Oppenheimer, que no solo se llevó siete premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película, sino que también recaudó casi mil millones de dólares en taquilla mundial, se espera que La Odisea sea lo más cercano a una verdadera "Película Evento" que cualquier otra que se estrene el próximo año.