Rutas, infraestructura y cajas jubilatorias: el menú de las provincias de cara al Presupuesto 2027

A la espera del proyecto oficial, los gobernadores apuran la lista con eje en iniciativas puntuales. El Gobierno buscará debatir en paralelo la reforma electoral en el Senado.

El estado de las rutas es una de las principales preocupaciones de las provincias.

Las provincias se alistan para el debate del Presupuesto 2027, un proyecto que Javier Milei enviará al Congreso y que se presenta como una nueva oportunidad para que los gobernadores cuelen reclamos por fondos, obras y cajas jubilatorias , entre otros ítems. Aunque todavía no empezaron las conversaciones formales, los distritos preparan el menú.

A diferencia del año pasado, en esta ocasión el Presidente no acudirá a la Cadena Nacional para dar a conocer los principales lineamientos de la "ley madre". En vez de eso, el texto ingresará a la Cámara de Diputados, que será la encargada de discutirlo para su posterior tratamiento en el Senado , donde los mandamases subnacionales harán pesar su poder de fuego.

Aunque en las jurisdicciones anticipan que todavía no tuvieron acceso al escrito, lo cierto es que, cada una por su cuenta, prepara una serie de pedidos para intentar meter mano en el boceto. Por supuesto, estará sujeto a la flexibilidad de la Casa Rosada, que en paralelo pretende que los senadores discutan la reforma electoral, con la eliminación de las primarias como tema central.

Como contó Ámbito , algunas voces sindican que la "ley de leyes" podría incluir varias concesiones para que los caciques ayuden a dejar sin efecto las PASO.

Ese frente suscita tormentas con gobernadores aliados, todavía reacios a resignar las primarias, algo que, según definió el tucumano Osvaldo Jaldo , sería "un traje a medida" de Milei. Un sondeo realizado por este medio permitió determinar cuáles son algunas de las prioridades que los distritos pondrán sobre la mesa.

La relación de Javier Milei y los gobernadores tendrá una prueba de fuego con los debates por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

Una de las claves es la de las cajas jubilatorias. En la década del 90, 13 provincias decidieron no transferir sus sistemas previsionales a Nación. A cambio, ANSES financia el déficit para que la modalidad sea sustentable. Muchas de esas pulseadas fueron judicializadas ante la Corte Suprema. La gestión libertaria logró acuerdos temporales con Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Chubut, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Neuquén y Córdoba.

El año pasado, el santafesino Maximiliano Pullaro había exigido que los fondos en ese concepto estuvieran incluidos en el Presupuesto, sin suerte en su cruzada. Ese será uno de los frentes que, una vez más, la Casa Gris pedirá atender. Mismos menesteres ocupan a su vecino mediterráneo Martín Llaryora.

CABA, por su parte, quiere que el acuerdo por la deuda de coparticipación federal que mantiene el Gobierno se incluya en la iniciativa. El entendimiento alcanzado por Jorge Macri y Luis Caputo estipula que la compensación se realizará a través de bonos con vencimiento a siete meses.

Como en otros casos, el curso de las negociaciones también dependerá de la rosca. Jorge Macri aspira a cerrar con LLA para competir juntos en las elecciones, que planea sean unificadas a las nacionales.

El mendocino Alfredo Cornejo es otro de los líderes que acordaron con los violetas en 2025. Se espera que las escuderías revaliden el pacto, pero abundan las sospechas cruzadas. Cornejo viene de recibir un guiño de peso: Milei decretó que el 100% de las regalías de Los Nihuiles vayan para el distrito cuyano, en detrimento de su vecino pampeano, una lucha histórica entre ambas jurisdicciones por el río Atuel.

Aliados: Javier Milei y Alfredo Cornejo.

De todos modos, los mendocinos tienen sus propios pedidos: la terminación de los puentes Mendo-Valle de Uco, la ruta Mendoza-San Juan y una obra de cloacas en Malargüe son algunas de las prioridades. Confían en que la buena sintonía termine por pesar. No es el único caso. El déficit en infraestructura, la parálisis de la obra pública y el estado de los caminos acaparan las quejas.

El correntino Juan Pablo Valdés comentó días atrás que buscarán integrar entre "tres y cuatro" obras "fundamentales" para el distrito. También en el vecindario, desde Misiones señalaron a este medio que, si bien "todavía no sacaron la libretita", habrá varios reclamos por infraestructura.

El mandatario Hugo Passalacqua fue el primero en enviar su Presupuesto a la Legislatura, en una presentación que incluyó duras críticas a los recortes impulsados por el mileísmo.

Otros terruños contactados por este medio prefirieron la mesura. "Por ahora, todo informal, nada firme", admitieron. Sin embargo, como en años anteriores, la premisa es clara: "Es mejor un mal Presupuesto a ninguno".

Las negociaciones por la hoja de ruta 2027 no llegan en el mejor momento del vínculo entre la Casa Rosada y las provincias. Los gobernadores desconfían de los apóstoles de Milei: creen que los desafiarán el año próximo en las urnas y que sus terruños estarán en peligro.

La Cámara de Diputados debatirá el Presupuesto 2027. X: @DiputadosAR

Por eso, empiezan a retacear apoyos legislativos. Ejemplo de ello fue la sesión en Diputados motorizada por la oposición a la que se plegaron escuderías dialoguistas. Desendeudamiento y emergencia en discapacidad fueron los temas abordados. Posteriormente, el Senado debió aplazar el debate por la nueva ley de Biocombustibles, una cuestión que suscita diferencias entre los distritos del centro y los del NOA.

Los números tampoco acompañan. Un informe de la Fundación Encuentro da cuenta de que la única provincia que recibió más fondos que el año pasado fue Catamarca, con una suba del 0,3%. Raúl Jalil, cercano al Gobierno, anunció este viernes que no desdoblará las elecciones, tal como anticipó Ámbito.

El estudio indica que en el acumulado del año, el conjunto de las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires perdieron 1,2% de fondos respecto del año pasado.

"Las transferencias automáticas crecieron levemente de manera interanual en el mes de agosto impulsadas por el buen desempeño del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, el acumulado muestra una baja del 1,2% real respecto a igual período de 2025", indica.