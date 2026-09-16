Causa de abuso sexual contra Julieta Prandi: confirmaron la condena contra su exmarido y redujeron la pena inicial

Prandi y Contardi estaban casados entre 2011 y 2019. La denuncia de la conductora fue realizada en octubre de 2021 y la condena original a su ex se dio en agosto de 2025.

Prandi y Contardi estaban casados desde 2011 y se separaron en 2019. La denuncia de la conductora fue realizada el 13 de octubre de 2021.

La Sala Quinta del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena contra el exmarido de la modelo Julieta Prandi, Claudio Contardi. Había sido condenado en agosto de 2025 por abuso sexual agravado y violencia de género. Sin embargo, en esta ocasión le redujeron la pena.

Los jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño respondieron al recurso de apelación presentado por la defensa de Contardi, Fernando Ezequiel Sicilia , y en el escrito al que accedió la agencia NA confirmaron la condena, pero excluyeron un agravante.

En la resolución de 56 páginas, los magistrados decidieron “excluir la agravante relativa a la actitud asumida por el imputado con posterioridad al hecho y sus características” , por lo que redujeron la pena original de 19 años, que había otorgado el Tribunal de Campana, a 18 años y seis meses de prisión.

Sicilia había planteado una serie de irregularidades , respondidas por Bouchoux y Budiño. Una de las réplicas es que Contardi había aceptado ser juzgado por un tribunal técnico y no por un jurado popular.

También, en referencia a su defensa, que en aquel entonces estaba a cargo de Claudio Nitzcaner , remarcaron que conocía los hechos imputados, que pudo defenderse, y que no hubo afectación del principio de congruencia.

En el escrito también expusieron que el relato de Prandi fue correcto y respaldado por declaraciones de familiares, amistades, compañeros de trabajo y profesionales de salud.

En el escrito también expusieron que el relato de Prandi fue correcto y respaldado por declaraciones de familiares, amistades, compañeros de trabajo y profesionales de salud. Consideraron también acreditado que existió un contexto sostenido de violencia psicológica, económica, física y sexual dentro de la relación de pareja.

La condena de Contardi en 2025

En agosto de 2025 se conoció la condena de Contardi, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, y se ordenó su inmediata detención. En ese momento, compartía prisión con el abusador Julio César Grassi y solo es visitado por sus actuales suegros, su pareja y su madre.

Prandi y Contardi estaban casados desde 2011 y se separaron en 2019. La denuncia de la conductora fue realizada el 13 de octubre de 2021 en la Comisaría de la Mujer y Familia en la localidad de Martínez por hechos que ocurrieron en "fecha indeterminada, entre el 28 de julio del año 2015 y el mes de marzo del año 2018".

El 13 de abril de 2022, Prandi volvió a declarar y, "además de ratificar su denuncia efectuada oportunamente, realizó un relato detallado de los abusos sexuales reiterados que sufriera por parte de quien fuera su pareja".

El juicio se extendió durante tres audiencias y contó con la declaración de peritos, la psicóloga y el psiquiatra de la denunciante, además de amigos y familiares que dieron testimonio del deterioro físico y emocional de Prandi.