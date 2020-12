Alberto Fernández hoy en Río Grande para debut de capitales alternativas

La iniciativa de capitales alterantivas selló la alianza de Fernández con los gobernadores, uno de los pilares clave que acompañó su candidatura, y con quienes estableció una serie de compromisos. Ahora, en Río Grande se hará el reimpulso del proyecto, días después de que su vicepresidenta encendiera la mecha al pedirle a los ministros que miren los clasificados con otras ofertas laborales si no estaban dispuestos a arremangarse. Presencias y ausencias, de esta forma, tendrán nuevas connotaciones, en un tablero donde todos se miran entre sí para descifrar el blanco de los dardos. Como en el juego de moda Among Us, se busca descifrar quiénes son tripulantes y quiénes los impostores.

En esa lógica, estarán Santiago Cafiero; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Transporte, Mario Meoni; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Formarán también parte de la comitiva los secretarios general de Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el secretario de Energía, Darío Martínez.

En la Casa Rosada indicaron que la visita tendrá un tono formal, de puesta en marcha del Gabinete Federal. Pero esos nubarrones de La Plata sobrevolarán la reunión, al igual que el operativo de vacunación contra el covid que también está en agenda de los gobiernos provinciales (ver aparte). En la reunión en el polideportivo riograndense se espera, antes de las palabras de Alberto Fernández, discursos del intendente Pérez (Frente de Todos), del gobernador Melella (FORJA) y del ministro del Interior, “Wado” de Pedro, clave en la articulación para correr el telón de las capitales alternativas.

Asimismo, habrá firmas de convenios con el gobierno provincial, como el de puesta en marcha del polo petroquímico, un programa de construcción de viviendas, aportes de $255 millones a la provincia o la ampliación del Puerto de Ushuaia. Un tono localista que es central para el éxito de las capitales alternativas. La de hoy será la primera de las 24 reuniones en 24 meses que enuncia la ley.