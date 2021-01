Píparo: "Le metí mucha presión para escapar"

Y en su exposición, la legisladora PRO no quedó bien parada. “Creo que escapamos por un costado, me doy cuenta obviamente que chocamos, porque sentí un golpe, y le empecé a decir a mi marido que corra, que corra, y le dije con mucha presión: ‘Acá los dos no nos morimos’. Le metí mucha presión para escapar, porque las motos seguían atrás”, aseguró.