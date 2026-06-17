Raúl Jalil invitó a Javier Milei a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca

El gobernador confirmó que la provincia le cursó el convite al Poder Ejecutivo Nacional. El evento se realizará entre el 17 y el 26 de julio. El año pasado participó Victoria Villarruel.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil , confirmó este miércoles que invitó al presidente Javier Milei a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realizará entre el 17 y el 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, ubicado en la capital provincial.

Jalil participó de un seminario minero en un hotel de San Fernando del Valle de Catamarca. Tras la actividad, dialogó con la prensa y reiteró la invitación cursada al Poder Ejecutivo para participar de la tradicional festividad catamarqueña.

Además de Milei, la convocatoria también incluye a la vicepresidente Victoria Villarruel , quien ya participó en ocasiones anteriores del evento. Desde la gobernación de Catamarca ratificaron a Ámbito que cursaron el convite, aunque aún no hay confirmaciones por parte de Nación.

Vale recordar que el Presidente estará este sábado en la ciudad de Rosario, con motivo del Día de la Bandera , en conmemoración de la muerte de Manuel Belgrano. El acto central será en el Monumento a la Bandera, recientemente restaurado.

En la comitiva oficial estará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , además de otras figuras del Gobierno nacional. En tanto, dirán presente el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente local, Pablo Javkin . Villarruel, en cambio, fue excluida.

Para el 9 de Julio, Día de la Independencia, se prevé que Javier Milei viaje a Tucumán para encabezar las ceremonias.

Invitación

Aunque en Catamarca aseguran que todos los años le cursan invitaciones al Presidente para que forme parte de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, lo cierto es que todavía no aceptó el convite.

De hecho, la realización de fiestas nacionales y provinciales fue motivo de polémica luego de que en diversas ocasiones el titular del Ejecutivo apuntara contra ellas. La pulseada recién se rompió cuando Milei desembarcó, a principios de año, en el Festival Jesús María, en Córdoba.

Por el contrario, quien sí formó parte de la Fiesta del Poncho fue su número dos, Victoria Villarruel, cada día más alejada de la Casa Rosada. La titular del Senado participó del evento el año pasado.

Villarruel Poncho Catamarca Victoria Villarruel participó en 2025 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en Catamarca.

Allí se mostró con Gobierno, Justicia y Seguridad, Fernando Monguillot, y por la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, Paola Fedeli, y con el gobernador Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso.

"Es una fiesta a la que le tengo mucho cariño y espero poder venir todos los años. Estoy muy agradecida con la invitación del gobernador Jalil y muy contenta de compartir con los catamarqueños y con todos los argentinos que vienen a exponer sus artesanías, el esfuerzo de todo el año", expresó. "Además del poncho, que es la estrella de esta fiesta nacional, me encantó mucho el espíritu de la gente", dijo en la ocasión.

Actualmente, Jalil es uno de los caciques más cercanos a la administración libertaria. De hecho, es el único en la órbita peronista que se mostró proclive a avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), como parte de la reforma electoral que impulsa el oficialismo en el Congreso.