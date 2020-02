Arcioni busca nuevos aliados PJ ante crisis política con Sastre

“Hoy la política algunos la interpretan como hacer una alianza electoral para poder tener cargos políticos y no para construir para el pueblo; a esos miserables, yo gobernador, les digo que no los quiero como una alianza política”, había manifestado el Arcioni a fin del mes pasado provocando la furia de aquellos que se encolumnan con Sastre y el intendente de Trelew, Adrián Maderna.

“No nos dieron las disculpas del caso. Y quisieron imponer la reunión en un solo sentido. Nuestro compromiso político es con Ricardo Sastre y así lo seguirá siendo”, manifestaron desde el riñón del vicegobernador, quienes pujaron durante toda la previa a la reunión para que el vicegobernador pueda ser parte del encuentro, algo que no consiguieron.

El problema entre las partes se acrecentó más en estos últimos días cuando el ministro de Economía, Oscar Antonena, afirmó que los diputados en conflicto “no dimensionan el problema y cobran 300 mil pesos”.

Las diferencias políticas entre Arcioni y Sastre no son nuevas. A pesar de la unidad que mostraron antes de ganar las elecciones en junio del año pasado, nunca fue una alianza firme. El problema se profundizó cuando el vicegobernador empezó a solicitar cargos más altos para su tropa en un marco de crisis económica en la que el jefe de estado provincial era cuestionado por todos los frentes. “Fue un golpe bajo. Sastre intentó despegarse del Gobierno en las malas y ahora se la pasa diciendo que él bajó sus intenciones de ser gobernador porque ya había pactado con el gobernador cómo iban a ocupar ciertos espacios de poder. No termina de entender que el que manda es Arcioni”, asegura un diputado de Chubut al Frente.

La respuesta de los legisladores que responden al exintendente de Puerto Madryn es clara: “No vamos votar a libro cerrado. Se acompañará lo que creamos que es conveniente para Chubut y nos opondremos a lo que consideremos que no está bien”

A sabiendas de que la relación sólo está firme para las cámaras, y que el quiebre es sólo una cuestión de tiempo, desde el arcionismo ya tendieron los puentes necesarios para concretar un acuerdo con el PJ. Una unidad que ya intentó ser tal luego del triunfo del gobernador pero que no se pudo llevar adelante por la fuerza representativa que mantenían el exintendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, y el ex diputado Blas Meza Evans. Ahora, luego de que algunos exdiputados del PJ ya se ubicaron en diferentes roles del estado provincial, la posibilidad está cerca de ser un hecho. “Ellos entienden que la gobernabilidad es lo que se debe priorizar”, asegura un legislador de Chubut al Frente. Y concluyó: “Para gobernar se necesitan aliados. Eso no es novedad. Pero si los aliados te traicionan, es mejor encontrar nuevos”.