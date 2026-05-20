Raúl Jalil se reunió con Dilma Rousseff en China en el marco de una feria comercial

El gobernador mantuvo un encuentro con la titular del Banco de Desarrollo de los BRICS en el marco de su agenda en China, con foco en inversión, producción e integración.

El gobernador de Catamarca , Raúl Jalil, se reunió en China con Dilma Rousseff, presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, en el marco de su gira oficial. El encuentro estuvo centrado en analizar oportunidades de crecimiento productivo e inserción internacional para la provincia.

Durante la jornada, ambos dirigentes compartieron un espacio de trabajo enfocado en el desarrollo económico, la integración regional y las posibilidades de inversión , en un contexto global que abre nuevas oportunidades para las economías emergentes.

La reunión con Rousseff representa un paso relevante en la estrategia del mandatario provincial para posicionar a Catamarca en el escenario internacional , especialmente en vínculos con organismos multilaterales y países que integran el bloque BRICS.

En paralelo a su agenda institucional, Jalil también visitó el puerto de Shanghái , el más grande y activo del mundo en carga y contenedores. Esta infraestructura conecta a más de 700 puertos internacionales y es considerada uno de los principales ejes del comercio global.

Tras el encuentro, el gobernador destacó la importancia de este tipo de intercambios: “Estos encuentros nos permiten seguir aprendiendo, generando vínculos y pensando cómo insertamos a Catamarca en los desafíos y oportunidades del futuro”, expresó.

Como gesto simbólico, Jalil le obsequió a Rousseff un poncho de vicuña catamarqueño, una pieza representativa de la tradición artesanal de la provincia y de su identidad cultural.

La presencia de Raúl Jalil en China

El cacique provincial se encuentra en China para participar de la Feria SIAL, uno de los eventos de alimentos y bebidas más importantes del mundo. El objetivo de la presencia es "seguir abriendo mercados y oportunidades para la producción catamarqueña", según explicó en sus redes.

"China y Asia son hoy una puerta estratégica para nuestras exportaciones. Estar presentes en estos espacios nos permite mostrar la calidad de lo que produce Catamarca, fortalecer vínculos comerciales y acompañar el crecimiento de nuestras empresas y productores", concluyó.