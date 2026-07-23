Alberto Weretilneck presentó un proyecto para eximir al turismo extranjero del pago de IIBB en Río Negro

El texto será remitido a la Legislatura provincial y busca impulsar el sector con eje en Bariloche y El Bolsón. De aprobarse, no llegará a entrar en vigencia en la temporada invernal.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , envió un proyecto a la Legislatura para eximir del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los consumos turísticos realizados por visitantes extranjero. D e aprobarse, sería la primera provincia en tener una normativa en ese sentido.

Desde Viedma apuntaron que la medida tiene como ejes a Bariloche y El Bolsón y que busca fortalecer la competitividad de Río Negro frente a otros destinos turísticos nacionales e internacionales, atraer un mayor flujo de visitantes del exterior y potenciar la generación de actividad económica, empleo e inversiones vinculadas al sector.

"A las inigualables bellezas naturales de la provincia se suman así políticas públicas concretas que acompañan el esfuerzo del sector privado y consolidan una estrategia conjunta para seguir desarrollando la principal actividad económica de muchas localidades rionegrinas", indicaron.

Según adelantó el Gobernador durante una rueda de prensa en Bariloche, el proyecto será enviado a la Legislatura durante los primeros días de agosto . El mecanismo de implementación tomará como referencia el régimen vigente de ARCA para la devolución o exención del IVA a turistas extranjeros.

Asimismo, se aclaró que la medida no alcanzará a estar vigente para la actual temporada invernal , aunque el objetivo es ponerla en funcionamiento en el menor plazo posible.

“La decisión está orientada principalmente al turismo internacional del segundo semestre: visitantes de Estados Unidos, Europa, Asia e Israel, además de los mercados brasileño y chileno. Nuestro objetivo es contribuir a reducir costos y mejorar la competitividad turística, especialmente de Bariloche, frente a destinos de Chile y otros países de Latinoamérica”, sostuvo Weretilneck.

"Vamos a ser la primera provincia en eximir del pago de Ingresos Brutos a los turistas extranjeros. Queremos ser más competitivos y ofrecer mayores beneficios respecto de otros países receptores de turismo. Consideramos que debemos hacer todos los esfuerzos posibles para reducir costos y fortalecer la competitividad de Bariloche, el principal centro de turismo invernal de la Argentina", agregó.

Anteriormente, la legisladora María Laura Frei (PRO) había presentado un proyecto similar, para establecer la exención permanente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los servicios de alojamiento —incluyendo el desayuno cuando esté integrado en la tarifa— brindados a turistas extranjeros no residentes.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los legisladores Juan Martín, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo, y el firme respaldo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB).

Desde la AEHGB destacaron que esta propuesta forma parte del trabajo que tanto la institución como la Federacion (FEHGRA) vienen impulsando desde hace años para promover medidas que fortalezcan la competitividad del sector y favorezcan el desarrollo de la actividad formal, beneficiando a los establecimientos habilitados que cumplen con las normativas, generan empleo registrado y realizan un importante aporte a la economía regional.