Mendoza: rechazaron el pedido de juicio político contra la vicegobernadora por sus polémicos dichos contra Francia

La oposición impulsó la medida contra Hebe Casado por "conducta impropia" y "mal desempeño" tras calificar a la selección francesa como "un equipo africano flojo de modales". El oficialismo no acompañó el planteo.

La Cámara de Diputados de Mendoza rechazó este miércoles el pedido de juicio político contra la vicegobernadora Hebe Casado , presentado a raíz de sus declaraciones sobre la Selección de Francia durante el partido de octavos de final del Mundial ante Paraguay, a la que calificó como un "equipo africano flojo de modales".

Quienes impulsaron la medida argumentaron que las expresiones de la funcionaria configuraban "conducta impropia" y "mal desempeño" de sus funciones, en los términos del artículo 109 de la Constitución mendocina. Sin embargo, el oficialismo que responde al gobernador Alfredo Cornejo no acompañó la iniciativa y logró que fuera rechazada en la Cámara Baja.

Durante la sesión en Diputados, el oficialismo argumentó que el pedido no reunía los requisitos constitucionales necesarios para avanzar hacia un juicio político y que los dichos cuestionados tenían un carácter estrictamente personal.

Los sectores que impulsaban la destitución de Casado, en cambio, remarcaron que las declaraciones afectaban la imagen institucional de la provincia y podían perjudicar el vínculo con Francia y la Unión Europea.

La controversia se desató luego de que Casado publicara en la red social X: "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé" . El mensaje generó una fuerte repercusión y un amplio repudio, primero en las redes sociales y luego por parte del embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, que decidió declarar a la vicegobernadora "persona no grata" .

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe. — Hebe Casado (@hebesil) July 4, 2026

La Embajada de Francia en la Argentina tomó la decisión de que Casado no pueda pisar la sede diplomática ni compartir actividades con autoridades de ese país a menos que se retracte. De igual manera, "ningún funcionario francés participará en una reunión con el gobierno de la provincia de Mendoza si Hebe Casado está presente".

Al respecto, el embajador de Francia en la Argentina Romain Nadal sostuvo al medio citado que "el racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina".

Frente a la repercusión diplomática, Cornejo le envió una carta a Nadal en la que remarcó que las expresiones de Casado "no reflejan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio, ni mucho menos del Gobierno que me toca conducir".

Hebe Casado: "No le veo la parte racista al comentario"

Tras las críticas, lejos de pedir disculpas y de retractarse, la vicegobernadora mendocina defendió sus dichos y los enmarcó dentro del "folklore futbolero". "El que no lo entiende de esa forma es porque debe tener algún problema no resuelto", sostuvo en declaraciones a medios de Mendoza.

Casado también exigió que le explicaran "dónde hubo discriminación" en su mensaje y cuestionó que se interpretara como un insulto la referencia a África. "No le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no lo considero inferior", afirmó en una entrevista radial.

Por último, la funcionaria sostuvo que, a su criterio, quienes consideran ofensiva la expresión son quienes tienen una mirada discriminatoria sobre el continente africano.