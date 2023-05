Corte rechazó pedido de San Juan para que sus jueces se aparten de causa que define candidatura de Uñac

Sin embargo, el máximo tribunal decidió “desestimar el pedido de excusación formulado por el Estado provincial" y "rechazar in limine las recusacionesplanteadas". También dispuso "el pase de las actuaciones a la Procuración General de la Nación, a fin de que se expida acerca de las cuestiones de fondo planteadas”. Las resoluciones de la Procuración, a cargo de Eduardo Casal, no son vinculantes. De hecho, antes había sugerido que el planteo para inhabilitar a Uñac no era competencia de la Corte Suprema.