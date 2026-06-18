Crisis del transporte: advierten por recorte de servicios y dificultades para pagar aguinaldos en provincias + Agregar ámbito en









La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros habló de una "severa crisis que impide sostener la operación". "Hemos llegado a una situación límite", manifestaron.

La FATAP habló de una "situación límite" en el transporte del interior.

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) advirtió por la situación del transporte público en las provincias y anticipó que, de no mediar soluciones en las próximas 72 horas, hay riesgo de restricciones o cancelaciones de servicios y dificultades para afrontar el pago del medio aguinaldo.

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“FATAP advierte que el transporte urbano y suburbano del interior del país atraviesa una severa crisis que impide sostener la operación”, indicaron a través de un comunicado.

Entre los causales del escenario, identificaron la suba de costos, tarifas desactualizadas, incremento del combustible, sin renovación de flota en los últimos años. A ello ahora se suma la falta de pago de fondos y compensaciones por parte del Estado Nacional y de los gobiernos provinciales.

Se profundiza la crisis del transporte en las provincias La Federación recordó entre 2024 y 2026 se perdieron entre 9.000 y 11.000 empleos vinculados al transporte automotor de pasajeros del interior, en un contexto de paralización de la renovación de flota y extensión de la vida útil de unidades más antiguas, lo que deriva en una peor calidad del servicio. Hoy no da para pagar los costos operativos en el sector.

En este contexto la UTA plantea un reclamo por la recomposición salarial, pero hay empresas que directamente no pueden afrontar el pago del medio aguinaldo y otras que solo podrán hacerlo de manera desdoblada, lo que tensiona aún más la situación laboral del sector.

“La idea es no perjudicar a los usuarios, pero hemos llegado a una situación límite, y necesitamos que el problema se aborde de manera integral y urgente”, reclamaron desde FATAP. “Así no se puede seguir, la crisis del transporte en el interior es cada vez peor”. ersa Distintas provincias ya sufrieron recortes en servicios y suba de tarifas. Por otra parte, la entidad afirmó que persisten incumplimientos en el pago de compensaciones y programas destinados a subsidiar el boleto de jubilados, amas de casa, beneficiarios de becas Progresar y Veteranos de Malvinas, entre otros sectores alcanzados por los Atributos Sociales de la SUBE. “Se trata de recursos que deberían ser transferidos por Nación y provincias y que hoy obligan a las empresas del interior a financiar con recursos propios descuentos y beneficios definidos por las políticas públicas”, indicaron. FATAP advirtió que, de no mediar soluciones concretas en las próximas 72 horas, la próxima semana podrían producirse restricciones o cancelaciones de servicios en distintas jurisdicciones del interior del país. “En lo que va de 2026, Nación y varias provincias acumulan atrasos y deudas con el transporte del interior que las empresas ya no pueden absorber. Defender el transporte público es defender el derecho de millones de argentinos a estudiar, trabajar, producir y desarrollar", apuntaron.

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