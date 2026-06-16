La revolución del GNL llega al transporte pesado: Vaca Muerta busca conquistar las rutas argentinas

El proyecto busca convertirse en el primer nodo de una futura red nacional de corredores energéticos impulsados por GNL, con foco en transporte pesado, minería, agroindustria y exportaciones.

Una UTE privada avanza con una planta de GNL de pequeña escala para abastecer camiones de larga distancia y transformar el gas de Vaca Muerta en una nueva ventaja logística para la Argentina.

La transformación energética que nació en Vaca Muerta empieza a abrir un nuevo capítulo: el desembarco del gas natural licuado (GNL) como combustible para el transporte pesado de larga distancia.

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Una Unión Transitoria de Empresas (UTE) de capitales privados avanza en el desarrollo de una planta de pequeña escala orientada a abastecer camiones de carga , con una mirada más ambiciosa: sentar las bases para una futura red nacional de corredores energéticos que permita aprovechar uno de los recursos más abundantes y competitivos que tiene la Argentina.

Según pudo saber Energy Report , el proyecto contempla una capacidad inicial de producción de 60 toneladas diarias de GNL, utilizando entre 80.000 y 85.000 metros cúbicos diarios de gas natural proveniente de Vaca Muerta . Una vez alcanzado su régimen operativo, la planta podría producir cerca de 1.800 toneladas mensuales de combustible destinado al transporte pesado.

Más que una planta aislada, la iniciativa busca convertirse en un nodo estratégico para una nueva infraestructura energética vinculada a la movilidad. Sus impulsores proyectan que este desarrollo pueda ser el punto de partida para una red de abastecimiento que acompañe el crecimiento logístico del país.

La apuesta llega en un momento donde Argentina enfrenta un desafío central: transformar la ventaja geológica de Vaca Muerta en una ventaja económica transversal. La expansión de la producción de petróleo y gas, el crecimiento de las exportaciones, el desarrollo minero y la necesidad de mejorar la competitividad industrial requieren soluciones logísticas más eficientes.

El GNL como alternativa para la nueva logística argentina

Durante décadas, el transporte pesado argentino estuvo dominado casi exclusivamente por el gasoil. Sin embargo, el avance tecnológico de los motores a gas y la expansión de la infraestructura internacional de abastecimiento posicionaron al GNL como una alternativa concreta para los camiones de larga distancia.

El atractivo del GNL se explica por una combinación de factores económicos, operativos y ambientales.

En primer lugar, permite reducir costos de operación. Según estimaciones del sector, los vehículos pesados impulsados por GNL pueden lograr ahorros de hasta un 40% frente a unidades tradicionales alimentadas con diésel.

En segundo lugar, ofrece una autonomía compatible con las necesidades del transporte de cargas. Los camiones equipados con esta tecnología pueden superar los 1.200 kilómetros de recorrido con una sola carga y alcanzar mayores distancias según la configuración del vehículo.

Finalmente, el uso de gas natural permite reducir la huella ambiental del transporte. La sustitución del gasoil por GNL puede disminuir hasta un 50% las emisiones de dióxido de carbono (CO), un factor cada vez más relevante para las cadenas exportadoras y los mercados internacionales.

El GNL no es una tecnología experimental. Países productores de energía ya lo incorporaron como parte de sus estrategias para reducir costos logísticos y aprovechar sus propios recursos.

En América Latina, Chile y Brasil avanzaron en distintos segmentos del transporte pesado con penetraciones relevantes, mientras que Europa desarrolló corredores logísticos específicos donde el GNL ganó participación como combustible alternativo.

Una nueva demanda para el gas argentino

Desde el punto de vista energético, el desarrollo del GNL vehicular representa una nueva oportunidad para monetizar el gas argentino dentro del país.

Convertir producción de Vaca Muerta en combustible para transporte permite agregar valor local, reducir la dependencia de combustibles líquidos y generar una nueva cadena industrial asociada a la movilidad.

En un escenario donde Argentina busca incrementar sus exportaciones energéticas y consolidar el crecimiento de Vaca Muerta, el transporte aparece como un mercado interno estratégico para ampliar la demanda de gas natural.

La lógica es similar a la aplicada por otros grandes productores energéticos: utilizar el recurso abundante y competitivo para fortalecer la economía doméstica y reservar productos refinados para mercados donde tienen mayor valor comercial.

El desarrollo del GNL para transporte también podría liberar capacidad de refinación y reducir la presión sobre el abastecimiento de combustibles líquidos, generando una administración más eficiente de la matriz energética.

GNC y GNL: dos tecnologías complementarias

Uno de los puntos centrales del proyecto es que el GNL no busca reemplazar al GNC, sino complementar su desarrollo.

La visión apunta a una división clara: GNC para distribución urbana, recorridos regionales y última milla; GNL para grandes corredores nacionales e internacionales de transporte pesado.

Esa combinación permitiría construir una infraestructura energética adaptada a las distintas necesidades del transporte argentino.

El nacimiento de los corredores energéticos argentinos

La estrategia de largo plazo no se limita a una planta de licuefacción. El objetivo es avanzar hacia una red nacional de abastecimiento para camiones impulsados por GNL.

Entre los corredores identificados aparecen:

Zárate – La Pampa – Añelo.

Buenos Aires – Rosario – Córdoba.

Corredores mineros hacia el NOA.

Corredor Mercosur hacia Brasil.

Corredor bioceánico de la Ruta 7 entre Mendoza y Chile.

La consolidación de estos corredores permitiría mejorar la competitividad logística, reducir costos de transporte y acompañar el crecimiento de sectores estratégicos como minería, energía y agroindustria.

Infraestructura, fabricantes y transporte: el desafío del ecosistema

Para que esta transformación avance, la infraestructura debe ir acompañada por la disponibilidad de vehículos adecuados.

Por eso, la UTE mantiene conversaciones con terminales automotrices, fabricantes de unidades pesadas y grandes empresas de transporte para impulsar la incorporación progresiva de tractores impulsados por GNL.

El objetivo es generar un ecosistema completo: producción de gas, licuefacción, estaciones de abastecimiento y una flota preparada para operar con esta tecnología.

Del pozo a la ruta: el próximo desafío de Vaca Muerta

La historia reciente demuestra que los grandes cambios energéticos suelen comenzar con proyectos pioneros.

Vaca Muerta comenzó como una apuesta tecnológica y productiva y terminó convirtiéndose en uno de los activos energéticos más importantes de la Argentina, con capacidad para modificar el perfil exportador del país. Ahora el desafío es trasladar esa revolución desde los yacimientos hacia la economía real.

El transporte pesado de cargas y pasajeros aparece como uno de los próximos sectores donde el gas argentino puede generar una ventaja competitiva.

La Argentina tiene uno de los recursos gasíferos no convencionales más importantes del mundo. El desafío es convertir esa abundancia en infraestructura, industria, empleo y menores costos para toda la economía. La revolución del GNL ya comenzó. El próximo capítulo será verla avanzar por las rutas argentinas.