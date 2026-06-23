Osvaldo Jaldo se reunió con Luis Caputo y Diego Santilli por fondos y obras para Tucumán + Agregar ámbito en









El gobernador participó de un encuentro en el Ministerio de Economía junto a sus pares de Salta y Catamarca. La agenda estuvo centrada en las necesidades financieras y de infraestructura de las provincias del Norte Grande.

Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil se reunieron con Luis Caputo y Diego Santilli en el Ministerio de Economía.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, participó este martes de una reunión en el Ministerio de Economía de la Nación junto a sus pares de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz, para plantear demandas vinculadas al financiamiento provincial y a la continuidad de obras públicas en la región.

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Los mandatarios fueron recibidos por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en un encuentro que tuvo como eje el análisis de la situación financiera de las provincias y las necesidades de infraestructura del Norte Grande.

“Fue una reunión de trabajo en la que abordamos temas vinculados a las finanzas de la provincia y al estado de las obras públicas que Tucumán tiene en ejecución”, expresó Jaldo al salir del encuentro.

La presencia de Santilli y Caputo le dio mayor peso político a la reunión. El ministro del Interior tiene a su cargo la relación institucional con las provincias y la articulación de acuerdos con los gobernadores, mientras que el titular del Palacio de Hacienda concentra la administración de los recursos nacionales y la definición de transferencias financieras.

Los reclamos de las provincias del Norte Grande Los gobernadores llegaron al encuentro con una agenda orientada a gestionar fondos para infraestructura, reclamar por recursos coparticipables y analizar mecanismos que permitan sostener proyectos de inversión pública considerados prioritarios para sus distritos.

En el caso de Tucumán, Jaldo puso sobre la mesa el estado de las obras en ejecución y la necesidad de contar con herramientas de financiamiento que permitan dar continuidad a proyectos claves para la provincia. La reunión se inscribió en la continuidad del diálogo entre la Nación y las provincias, en un contexto en el que los mandatarios del Norte Grande buscan garantizar recursos para atender necesidades fiscales y avanzar con obras vinculadas al desarrollo regional.