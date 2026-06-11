Osvaldo Jaldo confirmó que en Tucumán se despegarán las elecciones provinciales de las nacionales

El gobernador ratificó que repetirá la fórmula con Miguel Acevedo para los comicios de 2027, en un acto que selló la unidad del peronismo tucumano con la ausencia del sector minoritario, alineado con el exmandatario Juan Manzur.

En un almuerzo que se realizó este miércoles en la turística localidad de El Cadillal, el gobernador Osvaldo Jaldo dejó dos definiciones claves que marcan el inicio de la campaña electoral en Tucumán: la fórmula Jaldo-Acevedo se repetirá y las elecciones se realizarán en mayo, casi con seguridad el tercer domingo.

La convocatoria reunió a los más de 30 legisladores provinciales del oficialismo y dirigentes de espacios propios y afines de toda la provincia, entre las que se destacó Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán.

"El año que viene es netamente electoral. Les pedimos a los legisladores que tienen estructura y acompañamiento en cada sección electoral que vayamos consolidando y unificando la fuerza", arengó Jaldo, quien se mueve como el jefe indiscutible del peronismo tucumano.

El mandatario subrayó la necesidad de "complementar lo institucional con lo político electoral" y agradeció en público a Acevedo: "Es él quien conduce la Legislatura, Le agradezco su presencia y la de todos los legisladores".

La confirmación de la fórmula adquiere relevancia en un contexto de tensión interna. Días antes, Jaldo había impulsado cambios en los apoderados del Partido Justicialista provincial que incluyeron la salida de Ana Escobedo , colaboradora cercana del vicegobernador, y la inclusión de Pedro Cruz , de estrecho vínculo con el legislador Sergio Mansilla , presidente subrogante del cuerpo.

Acevedo, por su parte, se mostró conciliador cuando se dirigió a los presentes. "No basta hoy con estar juntos, sino que tenemos que estar unidos, sin pensar de la misma manera, pero sabiendo que tenemos que anteponer los intereses personales y particulares al interés general", afirmó.

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Y lanzó una advertencia sobre el escenario nacional: "Nosotros necesitamos un peronismo unido para que esta provincia de Tucumán no ceda en su esfuerzo ante un partido que está destruyendo el Estado y que no queremos que destruya Tucumán".

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, apeló a la memoria del trabajo territorial durante la pandemia para definir la identidad del movimiento: "Recuerdo cuando estábamos hisopando en la Terminal de Ómnibus, el 20 de junio, con un frío tremendo, cantando el himno con la gente que llegaba. Eso es el peronismo".

Sobre la crisis económica, fue directa: "La gente no llega a fin de mes. Tenemos que estar a la par, acompañando". Y denunció que "la nación no tiene obra", en referencia al presidente Javier Milei.

El ministro del Interior, Darío Monteros, armador político de Jaldo, destacó que "esta es la Legislatura de la provincia de Tucumán con mayor representación peronista del país" y que el bloque "no tan solo tiene quórum propio, sino que tiene mayoría".

Sin embargo, la foto de unidad tuvo ausencias. De los parlamentarios electos por el peronismo faltaron el legislador Hugo Ledesma y Gabriel Yedlin, que integra una línea disidente. Tampoco estuvieron presentes los diputados nacionales del peronismo tucumano Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, de La Bancaria. La omisión más evidente fue la del exgobernador Juan Manzur, quien mantuvo un rol central en la política provincial durante años y hoy aparece alejado del armado de Jaldo.

El gobernador repasó su gestión de dos años y ocho meses y adelantó que "tenemos la responsabilidad de seguir organizándonos para las elecciones provinciales del año próximo y para las nacionales de 2027".

Osvaldo Jaldo da por iniciada la campaña

Con la confirmación de la fórmula y la fecha electoral, Jaldo da por iniciada la campaña que busca consolidar su liderazgo absoluto en un peronismo tucumano que, pese a las tensiones internas y las ausencias, se presenta como la fuerza dominante de la provincia frente al avance de La Libertad Avanza a nivel nacional.

El andamiaje judicial para el adelantamiento. La definición de Jaldo sobre la fecha electoral no es casual porque responde a una estrategia judicial que el oficialismo activó esta semana. Representantes del partido Juntos Podemos -un acople recurrente dentro del armado peronista en cada contienda electoral- presentaron una acción de amparo contra la Provincia para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 43 inciso 6 y 100 de la Constitución de Tucumán.

Esas normas establecen que la elección de autoridades se efectuará dos meses antes de la conclusión del mandato, lo que en la práctica fijaría los comicios para agosto de 2027, dado que los mandatos vencen el 29 de octubre.

El planteo de Juntos Podemos recayó en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el mismo tribunal que en 2022 habilitó el adelantamiento de las elecciones. El partido argumentó que esos artículos constitucionales "son trabas insalvables para que funcione adecuadamente el sistema democrático en la Provincia".

El objetivo estratégico del oficialismo es evitar la proximidad temporal entre las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales de agosto de 2027 y la elección para cargos provinciales, buscando desdoblar ambos procesos.

No es la primera vez que el peronismo tucumano recurre a esta vía. En 2018, el Frente Renovador Tucumán presentó un amparo similar que permitió votar en junio de 2019. En 2022, fue el propio PJ, a través del entonces presidente del Concejo Deliberante Fernando Juri, el que impulsó el recurso que habilitó las elecciones de mayo de 2023 -aunque finalmente se sufragó el 11 de junio por una objeción de la Corte Suprema de la Nación sobre la postulación a vicegobernador de Juan Manzur-.

La Sala I ya había declarado en 2018 la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del inciso sexto del artículo 43, estableciendo que esa sentencia tenía "efectos expansivos" que alcanzaban a todos los casos equiparables, lo que facilitaría ahora una resolución favorable.

Con el amparo presentado por Juntos Podemos el oficialismo activó de manera formal el proceso electoral que desembocará en la renovación de todos los cargos públicos electivos por el período 2027-2031.

La estrategia judicial, sumada al anuncio de la fórmula y el llamado a la unidad, conforma el trípode sobre el que Jaldo construye su reelección: control partidario, definición electoral temprana y una foto de peronismo unido que, aun con fisuras, se presenta como la única alternativa frente al avance del oficialismo nacional.