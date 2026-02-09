Diego Santilli recibió al chaqueño Leandro Zdero en la antesala del debate por la reforma laboral + Seguir en









El gobernador, aliado de La Libertad Avanza, reiteró su apoyo al proyecto impulsado por el presidente Javier Milei. "Va a impulsar la llegada de inversiones privadas a las provincias", destacaron los funcionarios.

Diego Santilli y Leandro Zdero se reunieron en la Casa Rosada.



El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este lunes en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, quien reiteró su respaldo a la reforma laboral, dos días antes del debate en el Senado, donde el oficialismo espera conseguir la media sanción.

La reunión formó parte de una serie de encuentros que Santilli mantiene con jefes provinciales para apuntalar la agenda legislativa de Javier Milei. El funcionario encabezó una gira nacional en la que visitó ocho provincias: Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén, Entre Ríos y Corrientes.

Leandro Zdero reiteró su apoyo a la reforma laboral Durante el encuentro en la Casa Rosada, el ministro y Zdero conversaron sobre el paquete de reformas que será tratado próximamente por el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

Los dirigentes coincidieron en que el proyecto que se discutirá el miércoles “va a impulsar la llegada de inversiones privadas a cada provincia, lo que se traducirá en más empleo y en un incremento de la productividad”.

"Avanzar en una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre", afirmaron. Del encuentro participó también el diputado nacional, Guillermo Agüero.

Chaco había sido la segunda parada de Diego Santilli en su más reciente tour federal. Allí había sido recibido por el gobernador Zdero, quien le anticipó su respaldo a la reforma laboral. En la ocasión, el líder norteño consideró que la reforma laboral es "una herramienta central para recuperar competitividad y generar empleo formal". Santilli Zdero Diego Santilli y Leandro Zdero se habían reunido en Chaco a mediados de enero. Según reflexionó, la iniciativa "permitirá adecuar normas pensadas para otra realidad productiva". "Necesitamos reglas que acompañen a quienes quieren invertir, incorporando flexibilidad, capacitación y modernización", completó el mandatario. Zdero cuenta con una sola representante en el Senado: Silvana Schneider, su exvicegobernadora. Schneider ingresó a la Cámara alta luego de las elecciones del 26 de octubre, cuando la alianza entre el oficialismo chaqueño y La Libertad Avanza (LLA) se impuso al peronismo, que logró colocar a Jorge Capitanich por la minoría. Se descuenta que la legisladora respaldará la iniciativa del mileismo en el Congreso. El mandatario de Chaco es uno de los que cerraron filas con la marca del Presidente. Los otros son Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA).