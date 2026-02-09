Qué puntos de la reforma laboral concentran las críticas de sindicatos y empresarios

Más allá de que el Gobierno de Javier Milei se muestra intransigente, sabe que si no cede, algunos artículos podrían quedar en el camino. Hay reclamos de los gobernadores, la oposición, pero también de bancos, cámaras empresariales, gremios y aliados. ¿Cuáles son los puntos del texto que podrían sufrir cambios o suprimirse a cambio de votos?

La Libertad Avanza apunta a darle media sanción a la reforma laboral este miércoles en el Senado . Pero todavía hay varios frentes abiertos, además de dudas en torno a qué dirá el texto final. La oposición, los gobernadores y los gremios , así como también los bancos y las cámaras empresariales hicieron sus reclamos. Y el oficialismo es consciente de que, si no cede, varios artículos podrían quedar en el camino . ¿Cuáles son los puntos que están en el centro de la discusión?

Patricia Bullrich fue clara. El texto final de la reforma laboral se conocerá el miércoles en el recinto del Senado, al momento de la votación . En otras palabras, la jefa del bloque libertario, y quien llevó al frente las negociaciones en el Congreso, reconoció que los cambios de la iniciativa se harán de espaldas a la sociedad (y de la Cámara de Diputados, que quedó excluida de las negociaciones) y que se votará entre “gallos y medianoche” .

La duda es si la decisión de mantener las negociaciones “bajo 4 llaves”, como dijo la exministra de Seguridad, responde a que el texto final saldrá mucho más “lavado” de lo prometido, o si los cambios a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) serán más profundos de lo que se sabe hasta ahora. Hacer muchas concesiones mostraría al Gobierno dispuesto a negociar y conceder, algo que va a contramano del relato libertario. Pero, en los hechos, La Libertad Avanza es consciente de que si no cede, no tiene los votos. Sin el aval de los gobernadores y bancadas "afines", varios artículos podrían quedar en el camino, al momento de la votación en particular .

Con el correr de los días, y la sesión a la vuelta de la esquina, crecen los sectores que se expresan en contra del texto , pese a que fue dictaminado hacia finales de diciembre del año pasado.

Quizás el reclamo que mayor trascendencia tuvo fue el de los gobernadores, que rechazan de plano la baja del impuesto a las Ganancias para Sociedades. Se trata de un impuesto coparticipable que, de caer su recaudación, esto impacta de lleno en las arcas provinciales, que ya vienen afectadas por la baja recaudación, el recorte de la obra pública y los manejos discrecionales de los ATN.

Este tema quedó en manos de Diego Santilli quien, desde su desembarco en el Ministerio del Interior, se dedicó casi exclusivamente a visitar a los gobernadores “afines” para negociar una salida. Aunque, desde la Casa Rosada se muestran intransigentes con ese ítem, los gobernadores le fueron acercando propuestas alternativas. Habrá que ver si el Gobierno cede o deja caer ese artículo.

Si bien la CGT no anunció un paro, sino que se limitó a impulsar una movilización para este miércoles en las inmediaciones del Congreso, lo cierto es que hay varios ítems que preocupan al mundo gremial. Más allá de los artículos que pueden perjudicar a los trabajadores, como el tope a las indemnizaciones, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo o el hecho de que el empleador pueda fraccionar las vacaciones, la ley hace peligrar el financiamiento de los sindicatos.

Gobernadores Milei El reclamo de los gobernadores es el que más se hizo escuchar, pero no el único.

Es que, por un lado, reduce en un punto el porcentaje de las cargas patronales que se destinan a las obras sociales de los sindicatos. Pero además, el texto establece que, antes de que el empleador retenga la cuota sindical que pagan los trabajadores afiliados, estos deben dar su consentimiento. Además, la ley impide que los empleadores sean agentes de retención del aporte solidario que hacen los trabajadores no afiliados. Si la ley se sanciona, en lugar de hacerse ese descuento de manera compulsiva, el trabajador debería hacer el pago de manera proactiva. Como explicaron fuentes libertarias: “Debería ir al gremio y pagar la cuota”.

De esta manera, peligran dos fuentes de financiamiento que son clave para los gremios. La duda, por estos días, es si a cambio de no llamar al paro, los popes sindicales negocian con el Gobierno, por lo bajo, para morigerar estos ítems.

Algo similar alertan las cámaras empresariales. Por caso, la CAME no solo alertó sobre el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo o la prevalencia de los convenios de empresa por sobre los nacionales (aun cuando los primeros sean más perjudiciales para los trabajadores. Sino que desde la entidad que agrupa a las medianas empresas alertaron sobre el artículo que prohíbe los aportes obligatorios (pasan a ser voluntarios) para las cámaras. Al igual que los gremios, las cámaras pierden una fuente de financiamiento clave.

En las últimas horas, también se conoció que una serie de entidades bancarias, entre ellas, la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Asociación Bancos Argentinos (Adeba) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) le enviaron una nota a las autoridades de LLA de ambas Cámaras para alertarles sobre los efectos que podría acarrear el artículo que habilita el pago de sueldos en billeteras virtuales. Más allá de las advertencias, lo cierto es que si ese ítem avanza, los bancos perderán un negocio clave.

La oposición "dialoguista" también hizo una serie de reclamos en torno al texto. Algunos se condicen con los mencionados anteriormente. Pero, por caso, la UCR, que en el Senado cuenta con 10 bancas, puso la mira en el FAL. Se trata del fondo que se alimenta con parte de los aportes patronales que deberían destinarse a la Anses, a fin de subsidiar las indemnizaciones por despido. El asunto es que este regiría de igual manera para pequeñas y grandes empresas. Y, para colmo, sería en detrimento de la Anses, que, en palabras del gobierno de Javier Milei, ya se encuentra "quebrada".

Como fuere, este lunes por la tarde, Bullrich se volverá a reunir con representantes de los sectores aliados en el Senado. Sus intenciones son tener el texto "cocinado" el martes por la tarde, es decir, un día antes de la sesión.