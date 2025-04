Economías regionales, en alerta por las barreras comerciales que impuso Donald Trump

"La incertidumbre es total, no solo por la barrera arancelaria de Donald Trump , sino también por este sacudón en la economía mundial, no sabemos cómo quedaremos parados como país exportador", reflexionó a Ámbito un miembro de la Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán (APRATUC).

"Estamos analizando realmente como impactarán las medidas, hay muchos puntos que no son muy claros en su aplicación, sobre todo, en productos como el jugo y aceite, que ya pagan aranceles", reconoció a este medio un productor tucumano de peso. El que no dudó en advertir que las consecuencias serán negativas fue el gobernador Osvaldo Jaldo. "No hay duda que ese 10% incidirá mucho en el costo de producción y en algunas actividades nos sacará de la competitividad y vamos a perder mercado en Estados Unidos", dijo en conferencia de prensa. "Habrá un impacto negativo pero vienen los tiempos de negociación, producción por producción, limones, azúcar, textiles y arándanos", agregó.