Cuáles son los gobernadores que el oficialismo consideró claves para aprobar la ley de Glaciares

Desde Casa Rosada celebraron la reforma de la Ley de Glaciares, que fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones luego de casi 12 horas de debate. Minutos después de la victoria legislativa, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial para agradecer especialmente a cinco gobernadores por su colaboración para sancionar el proyecto.
A pesar de las resistencia, el Gobierno logró aprobar el proyecto de reforma. Así, desde Casa Rosada agradecieron el "esfuerzo coordinado" que culminó en la victoria legislativa.
“El Presidente Javier G. Milei agradece a los diputados y senadores que acompañaron esta reforma, y expresa un especial reconocimiento a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza)”, señaló el texto de la Oficina del Presidente.
En detalle, el comunicado compartido por la red social X calificó a la reforma de "histórica" y detalla que el nuevo texto "aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley".
"La redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger", ahondó el texto.
En ese sentido, el documento de la Oficina del Presidente destacó que los cambios responden a "un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa de Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan)". Así, Casa Rosada afirmó que la reforma "les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista".
El final del texto destaca la labor de los diputados, senadores y gobernadores que acompañaron la reforma. "Este esfuerzo coordinado permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido".
En este sentido, los únicos diputados de las mencionadas provincias que votaron en contra fueron Claudia María Palladino (Unión por la Patria - Catamarca) y Lourdes Micaela (ex LLA, actual Provincias Unidas - Mendoza). A continuación la lista cómo voto cada legislador.
A favor
- Aguero, Guillermo Cesar (UCR - Chaco)
- Ajmechet, Sabrina(La Libertad Avanza - CABA)
- Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza - San Luis)
- Almiron, Lisandro (La Libertad Avanza - Corrientes)
- Alvarez, Claudio (Innovación Federal - San Luis)
- Andino, Cristian (Unión por la Patria - San Juan)
- Andreussi, Barbara (La Libertad Avanza - Jujuy)
- Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Arabia, Damian (La Libertad Avanza - CABA)
- Ardohain, Martin (Pro - La Pampa)
- Arrua, Alberto (Innovación Federal - Misiones)
- Avico, Belen (La Libertad Avanza - Córdoba)
- Avila, Fernanda (Elijo Catamarca - Catamarca)
- Avila, Jorge Antonio (Provincias Unidas - Chubut)
- Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires - Buenos Aires)
- Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza - Formosa)
- Becerra, Monica (La Libertad Avanza - San Luis)
- Benedit, Beltran (La Libertad Avanza - Entre Ríos)
- Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Bianchetti, Emmanuel (Pro - Misiones)
- Biella, Bernardo (Innovación Federal - Salta)
- Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza - Santa Fe)
- Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza - Córdoba)
- Brizuela, Adrian (La Libertad Avanza - Catamarca)
- Buno, Eliana (La Libertad Avanza - Salta)
- Campero, Mariano (La Libertad Avanza - Tucumán)
- Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas - Río Negro)
- Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Chica, Jorge (Unión por la Patria - San Juan)
- Chiconi, Abel (La Libertad Avanza - San Juan)
- Cipolini, Gerardo (UCR - Chaco)
- Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza - Mendoza)
- De Andreis, Fernando (Pro - CABA)
- De Sensi, Maria Florencia (Pro - Buenos Aires)
- Diez, Romina (La Libertad Avanza - Santa Fe)
- Emma, Nicolas (La Libertad Avanza - CABA)
- Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza - CABA)
- Fernandez, Elia Marina (Independencia - Tucumán)
- Fernandez Molero, Daiana (Pro - CABA)
- Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza - CABA)
- Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Flores, Maria Gabriela (La Libertad Avanza - Salta)
- Fregonese, Alicia (Pro - Entre Ríos)
- Frias, Maira (La Libertad Avanza - Chubut)
- Gallardo, Maria Virginia (La Libertad Avanza - Corrientes)
- Garcia, Alvaro (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Garcia, Carlos (La Libertad Avanza - Chaco)
- Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz - Santa Cruz)
- Giampieri, Antonela (Pro - CABA)
- Giudici, Silvana (La Libertad Avanza - CABA)
- Goitia, Rosario (La Libertad Avanza - Chaco)
- Gonzalez, Alfredo (La Libertad Avanza - Jujuy)
- Gozalez, Alvaro (Pro - CABA)
- Gonzalez, Diogenes Ignacio (UCR - Corrientes)
- Gonzalo Estevarena, Maria Luisa (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Gruber, Maura (La Libertad Avanza - Misiones)
- Guzman, Jairo (La Libertad Avanza - Santa Cruz)
- Hartfield, Diego (La Libertad Avanza - Misiones)
- Herrera, Oscar (Innovación Federal - Misiones)
- Holzman, Patricia (La Libertad Avanza - CABA)
- Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza - Tucumán)
- Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Ibañez, Maria Cecilia (La Libertad Avanza - Córdoba)
- Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción y Trabajo - San Juan)
- Laumann, Andres Ariel (La Libertad Avanza - Entre Ríos)
- Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Leone, Andres (La Libertad Avanza - CABA)
- Llano, Mercedes (La Libertad Avanza - Mendoza)
- Llunch, Enrique (La Libertad Avanza - Córdoba)
- Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Martinez, Alvaro (La Libertad Avanza - Mendoza)
- Massot, Nicolas (Encuentro Federal - Buenos Aires)
- Mayoraz, Nicolas (La Libertad Avanza - Santa Fe)
- Medina, Gladys (Independencia - Tucumán)
- Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza - Mendoza)
- Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza - Tucumán)
- Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza - Neuquén)
- Monguillot, Fernando (Elijo Catamarca - Catamarca)
- Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza - Santa Fe)
- Morchio, Francisco (La Libertad Avanza - Entre Ríos)
- Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza - Salta)
- Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza - Neuquén)
- Niero, Lisandro (UCR - Mendoza)
- Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Noblega, Sebastian (Elijo Catamarca - Catamarca)
- Noguera, Javier (Independencia - Tucumán)
- Nuñez, Jose (Provincias Unidas - Santa Fe)
- Ojeda, Joaquin (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Outes, Pablo (Innovacion Federal - Salta)
- Pareja, Sebastian (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza - Córdoba)
- Pauli, Santiago (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego)
- Pellegrini, Agustin (La Libertad Avanza - Santa Fe)
- Pelli, Federico Agustin (La Libertad Avanza - Tucumán)
- Peluc, Jose (La Libertad Avanza - San Juan)
- Petri, Luis (La Libertad Avanza - Mendoza)
- Petrovich, Maria Lorena (La Libertad Avanza Buenos Aires)
- Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza - Córdoba)
- Picon Martinez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo - San Juan)
- Ponce, Maria Celeste (La Libertad Avanza - Córdoba)
- Quintar, Manuel (La Libertad Avanza - Jujuy)
- Ravera, Valentina (La Libertad Avanza - Santa Fe)
- Ravier, Adrian (La Libertad Avanza - La Pampa)
- Razzini, Veronica (La Libertad Avanza - Santa Fe)
- Reichardt, Karen (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Riesco, Gaston (La Libertad Avanza - Neuquén)
- Ritondo, Cristian A. (Pro - Buenos Aires)
- Rizzotti, Jorge (Provincias Unidas - Jujuy)
- Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza - Córdoba)
- Rodriguez, Miguel (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego)
- Rodriguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza - Córdoba)
- Ruiz, Yamila (Innovacion Federal - Misiones)
- Sanchez Wrba, Javier (Pro - Buenos Aires)
- Santillan Juarez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Santurio, Santiago (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Scaglia, Gisela (Provincias Unidas - Santa Fe)
- Schneider, Dario (UCR - Entre Ríos)
- Soldano, Laura (La Libertad Avanza - Córdoba)
- Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza - Santa Fe)
- Torres, Alejandra (Provincias Unidas - Córdoba)
- Torres, Ruben Dario (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Tortoriello, Anibal (La Libertad Avanza - Río Negro)
- Tournier, Jose Federico (La Libertad Avanza Corrientes)
- Treffinger, Cesar (La Libertad Avanza - Chubut)
- Urien, Hernan (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Vancsik, Daniel (Innovacion Federal - Misiones)
- Vasquez, Patricia (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Vega, Yolanda (Innovacion Federal - Salta)
- Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
- Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Mendoza)
- Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza - Río Negro)
- Visconti, Gino (La Libertad Avanza - La Rioja)
- Yeza, Martin (Pro - Buenos Aires)
- Zapata, Carlos Raul (La Libertad Avanza - Salta)
En contra:
- Aguirre, Hilda (Unión por la Patria - La Rioja)
- Ali, Ernesto “Pipi” (Unión por la Patria - San Luis)
- Andrade, Javier (Unión por la Patria - CABA)
- Araujo Hernandez, Jorge Neri (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)
- Arrieta, Lourdes Micaela (Provincias Unidas - Mendoza)
- Aveiro, Martin (Unión por la Patria - Mendoza)
- Barbur, Marcelo (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
- Basterra, Luis Eugenio (Unión por la Patria - Formosa)
- Basualdo, Carolina (Provincias Unidas - Córdoba)
- Bordet, Gustavo (Unión por la Patria - Entre Ríos)
- Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria - Santa Fe)
- Bregman, Myriam (PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad -CABA)
- Brugge, Juan Fernando (Provincias Unidas - Córdoba)
- Cafiero, Santiago (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Campitelli, Celia (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
- Campo, Julieta Marisol (Unión por la Patria - Chaco)
- Campora, Lucia (Unión por la Patria - CABA)
- Carignano, Florencia (Unión por la Patria - Santa Fe)
- Casas, Sergio Guillermo (Unión por la Patria - La Rioja)
- Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Cisneros, Carlos (Unión por la Patria - Tucumán)
- Coletta, Mariela (Provincias Unidas - CABA)
- Daives, Ricardo (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
- De la Rosa, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa)
- De la Sota, Natalia (Defendamos Córdoba - Córdoba)
- Del Caño, Nicolas (PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires)
- Del Pla, Romina (Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires)
- Diaz, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Dolce, Sergio (Unión por la Patria - Chaco)
- Estevez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria - Córdoba)
- Farias, Pablo (Provincias Unidas - Santa Fe)
- Felix, Emir (Unión por la Patria - Mendoza)
- Fernandez, Jorge (Primero San Luis - San Luis)
- Ferran, Abelardo (Unión por la Patria - La Pampa)
- Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica - CABA)
- Frade, Monica (Coalición Cívica - Buenos Aires)
- Freites, Andrea (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)
- Galmarini, Sebastian (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Garcia, Maria Teresa (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria - Santa Fe)
- Glinski, Jose (Unión por la Patria - Chubut)
- Gomez, Jose (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
- Grabois, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Gutierrez, Carlos (Provincias Unidas - Córdoba)
- Gutierrez, Ramiro (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Hadad, Raul (Unión por la Patria - Corrientes)
- Hagman, Itai (Unión por la Patria - CABA)
- Ianni, Ana Maria (Unión por la Patria - Santa Cruz)
- Juliano, Pablo (Provincias Unidas - Buenos Aires)
- Kirchner, Maximo Carlos (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Lanesan Sancho, Moira (Unión por la Patria - Santa Cruz)
- Leiva, Aldo (Unión por la Patria - Chaco)
- Lopez, Jimena (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Lopez Pasquali, Cecilia (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
- Lousteau, Martin (Provincias Unidas - CABA)
- Luque, Juan Pablo (Unión por la Patria - Chubut)
- Mango, Marcelo (Unión por la Patria - Río Negro)
- Manrique, Mario (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Marclay, Marianela (Unión por la Patria - Entre Ríos)
- Marin, Varinia Lis (Unión por la Patria - La Pampa)
- Marino, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Martinez, German Pedro (Unión por la Patria - Santa Fe)
- Michel, Guillermo (Unión por la Patria - Entre Ríos)
- Miño, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Molina, Juan Carlos (Unión por la Patria - Santa Cruz)
- Molle, Matias (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Monzon, Roxana (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Moreau, Cecilia (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Moyano, Hugo Antonio (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Mukdise, Jorge (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
- Neder, Estela Mary (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
- Olmos, Kelly (Unión por la Patria - CABA)
- Osuna, Blanca Ines (Unión por la Patria - Entre Ríos)
- Pagano, Marcela Marina (Coherencia - Buenos Aires)
- Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Palladino, Claudia Maria (Unión por la Patria - Catamarca)
- Parola, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa)
- Paulon, Esteban (Provincias Unidas - Santa Fe)
- Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria - La Rioja)
- Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria - CABA)
- Pichetto, Miguel Angel (Encuentro Federal - Buenos Aires)
- Pietragalla Corti, Horacio (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Pitrola, Nestor (Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires)
- Pokoik, Lorena (Unión por la Patria - CABA)
- Potenza, Luciana (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria - La Pampa)
- Roberto, Santiago Luis (Unión por la Patria - CABA)
- Rossi, Agustin Oscar (Unión por la Patria - Santa Fe)
- Salzmann, Marina Dorotea (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Sand, Nancy (Unión por la Patria - Corrientes)
- Schiaretti, Juan (Provincias Unidas - Córdoba)
- Selva, Sabrina (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Serquis, Adriana Cristina (Unión por la Patria - Río Negro)
- Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Snopek, Guillermo (Unión por la Patria - Jujuy)
- Strada, Julia (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Taiana, Jorge (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Tepp, Caren (Unión por la Patria - Santa Fe)
- Tita, Paulo Agustin (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)
- Todero, Pablo (Unión por la Patria - Neuquén)
- Tolosa Paz, Victoria (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Trotta, Nicolas Alfredo (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Valdes, Eduardo Felix (Unión por la Patria - CABA)
- Velazquez, M. Elena (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Volnovich, Luana (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Yasky, Hugo (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Zaracho, Natalia (Unión por la Patria - Buenos Aires)
- Zigaran, Maria Ines (Provincias Unidas - Jujuy)
- Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria - Corrientes)
Abstenciones:
- Falcone, Eduardo (MID - Movimiento De Integracion Y Desarrollo - Buenos Aires)
- Maureira, Karina (La Neuquinidad - Neuquén)
- Zago, Oscar (MID - Movimiento De Integracion Y Desarrollo - CABA)
