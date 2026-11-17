Neuquén abrirá el calendario en febrero. Seguirán Tucumán, Salta, Santa Fe, otras provincias que eligen votar meses antes de la pelea por la Casa Rosada. Hasta los gobernadores dialoguistas se apartan del calendario que le convenía a Javier Milei. Elegir la fecha es una carta para condicionar a la oposición.

El mapa electoral de 2027 se está armando lejos de octubre porque cada vez más gobernadores deciden separar los comicios de sus provincias de la elección presidencial y en la mayoría de los casos buscan la mayor distancia posible. El escenario nacional, con un oficialismo libertario que busca nacionalizar cada disputa, empuja a los mandatarios a resolver primero lo propio, con sus reglas y sus tiempos, antes que quedar pegados a una boleta ajena.

Neuquén, en donde manda Rolando Figueroa, será la primera en votar, el 14 de febrero , una fecha que deja a la oposición con muy poco margen para organizarse después del verano. Mayo aparece como el mes más elegido porque Tucumán votará el 9 y Salta el 16, una semana después . El tucumano Osvaldo Jaldo fue el primero en oficializar el desdoblamiento y Gustavo Sáenz eligió el mismo camino en las últimas horas.

Sin embargo, más gobernadores piensan en estrategias similares. Córdoba apunta al último fin de semana de marzo, en línea con la estrategia de Martín Llaryora de despegar a la provincia de la polarización nacional y defender la identidad del cordobesismo antes de que la campaña presidencial lo tape todo. Jujuy también mira a mayo, según confirmó el vocero de la Casa de Gobierno, pero todavía no fijó el día el gobernador Carlos Sadir . En San Juan, la gestión de Marcelo Orrego trabaja sobre esa misma ventana y en La Pampa es posible que se termine eligiendo ese mes, según se dejó trascender desde el entorno del mandatario Sergio Ziliotto .

En Misiones, Hugo Passalacqua ya resolvió desdoblar y analiza si los misioneros irán a las urnas en abril o en mayo. En Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella recordó que la Constitución fueguina siempre ubica los comicios entre mayo y junio , así que solo falta definir la fecha exacta. Santa Fe completa el grupo el 13 de junio, con un cronograma que el gobierno de Maximiliano Pullaro fijó con tiempo.

Rumbo al 27 Salta - Oficial: Sáenz firmó el decreto de convocatoria a elecciones para el 16 de mayo Se eligen con boleta única electrónica gobernador y vice, 11 senadores y 30 diputados provinciales, 60 intendentes, 222 concejales y convencionales de Rivadavia Banda sur

Lo más llamativo del mapa de las elecciones concentradas hasta mitad de año es que varios mandatarios que lo decidieron fueron los que le garantizaron gobernabilidad a Milei y lo apoyaron en el Congreso. Jaldo, Sáenz, Sadir, Orrego, Figueroa y Passalacqua aportaron votos en ambas cámaras, se sentaron a negociar con la Casa Rosada y evitaron la confrontación abierta con Balcarce 50. Pero a la hora de fijar el calendario eligieron proteger su territorio.

Para el Gobierno el escenario ideal era otro porque aspiraba a que hubiera elecciones simultáneas en la mayor cantidad posible de distritos, con la figura del Presidente encabezando la oferta y arrastrando a candidatos libertarios que en numerosas provincias no tienen estructura, ni dirigentes conocidos. Un calendario unificado le permitía a La Libertad Avanza nacionalizar la discusión y competir en las provincias con la polarización con el kirchnerismo, en vez de discutir la gestión local.

Los gobernadores dialoguistas, que conocen sus territorios, saben que ese esquema podía jugarles en contra al quedar expuestos al humor nacional, a los efectos del ajuste sobre las economías regionales y a la posibilidad de que el sello libertario les disputara bancas, intendencias e incluso la gobernación. Al desdoblar, se garantizan una elección en la que los protagonistas son los oficialismos locales.

Esto no supone una ruptura con la Casa Rosada pero es un claro mensaje de que la colaboración en el Congreso tiene un límite y es el poder territorial. Los aliados quieren seguir negociando con Nación aunque desde una posición en la que su continuidad no dependa de la suerte del presidente.

La fecha como herramienta

Detrás de cada definición hay un frío cálculo político porque fijar el día de la elección es una de las pocas facultades que los gobernadores manejan solos y la usan para condicionar a sus rivales. Una fecha temprana acorta los tiempos de la oposición para ordenar candidaturas, cerrar alianzas y resolver internas. Además obliga a los partidos nacionales a definir si invierten recursos y figuras en una pelea provincial varios meses antes de la que de verdad les interesa.

Separar el calendario también protege al oficialismo local del arrastre de la boleta presidencial porque con elecciones separadas los temas de la campaña son la gestión, el territorio y la gestión de los intendentes, el terreno en donde los gobernadores se sienten más cómodos.

Para LLA el escenario es incómodo porque necesita armar listas competitivas en distritos donde todavía depende de acuerdos con fuerzas locales, en muchos casos con los mismos gobernadores con los que ahora compite por el calendario. Una seguidilla de elecciones provinciales en el primer semestre la obliga a mostrar su fuerza antes de lo previsto y una derrota en esa etapa podría instalarse como señal de debilidad, justo cuando arranca la campaña presidencial.

Para los gobernadores que se paran enfrente del presidente la jugada tiene otro valor. Un triunfo claro meses antes de octubre los galvaniza como jefes territoriales con votos propios, en un momento en el que el peronismo y otros espacios opositores buscan liderazgos que les permitan reorganizarse. Llegar a la discusión nacional con la provincia ya ganada les da autoridad para negociar candidaturas, condiciones y lugares en las listas.

Los dialoguistas también sumarán musculatura porque retener sus provincias sin depender de lo que pase en la presidencial les permitirá mantener la relación con la Casa Rosada desde una posición más firme y negociar fondos, obras y apoyos legislativos con el resultado ya en el bolsillo. Si ganan, podrán elegir con más libertad qué lugar ocupar en la pelea de octubre. Con cada vez más provincias eligiendo votar bien lejos de octubre, el primer semestre de 2027 funcionará como una serie de elecciones de medio término anticipadas. Cada resultado será leído en clave nacional.